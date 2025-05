También se observa cómo el hombre encara al agente y le dice: “Sos un negro, basura”, “si fueras inteligente no serías guarda, pedazo de basura”, y “te maneja un blanco, hp”.

El mandatario local confirmó que van a interponer una denuncia contra el agresor. Igualmente, aseveró que en un operativo, la Secretaría de Seguridad de Cali había cerrado “el establecimiento donde trabajaba el agresor del agente de tránsito por no cumplir con la documentación requerida. En Cali no hay espacio para el racismo, la ilegalidad, ni para la violencia”.

“Hago un llamado a la Fiscalía para que investigue estos hechos y a las autoridades competentes avanzar, con firmeza, con las sanciones que correspondan, estos hechos no se pueden repetir. ¡No más racismo!”, indicó Márquez.

“Gracias a Dios, yo soy una persona que no soy ni de problema ni nada, me gusta informarle a la gente lo que uno va a hacer. Soy una persona muy humilde y si puedo ayudar, ayudo, incluso al infractor, pero sin una actitud orgullosa”, aseveró el agente.

En este sentido, relató que el apoyo de la Policía llegó a tiempo, evitando que la situación escalara. “Fue horrible. Me contuve porque pensé mucho en mi familia, en mi empleo. No quería que en un momento él pareciera la víctima y yo el victimario, y eso no era justo”.