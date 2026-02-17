Francisco Barbosa arremete contra Nueva EPS en el caso de Kevin Acosta: “es un delito”

Recientemente el exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa se pronunció respecto a la divulgación por parte de Nueva EPS de la historia clínica de Kevin Acosta, el menor de edad paciente de hemofilia fallecido recientemente.

Nueva EPS se pronuncia por el caso de Kevin Acosta y entrega el informe técnico integral de la ruta de atención brindada al menor

Barbosa por medio de su cuenta de X expresó que “revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información”.

La figura política amparó su argumento su conclusión en “el Código Penal Colombiano puesto que, su artículo 269F consagra la violación de datos personales”.

Revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información.



El Código Penal Colombiano en su artículo 269F consagra la violación de datos personales que señala lo siguiente: "El que, sin estar facultado para ello,… https://t.co/JV96xktjUd — Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) February 18, 2026

Toda está situación se dio a raíz de las más recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, el cual divulgó la información relacionada a la historia clínica del menor de edad en medio de su alocución, resumiendo que la familia Acosta recibió el medicamento acorde para su tratamiento por última vez el 14 de diciembre.

Pero debido a un tema de traslado de la familia no se le entregó la dosis del medicamento correspondiente para el mes de enero, y fue en este transcurso de tiempo donde trágicamente Kevin Acosta sufre una caída de su bicicleta.

Está situación terminó siendo fatal para la familia Acosta, puesto que a raíz de eso el menor de edad perdió la vida finalmente en Bogotá.

La descripción de los hechos por parte del presidente colombiano generó indignación enredes sociales, puesto que en palabras del ex fiscal general de la nación esto irrumpe en una violación de la privacidad de la familia y de la victima.