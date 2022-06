Se dijeron de todo: fuerte agarrón entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro por la corrupción

No para la polémica entre los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro luego de que el ingeniero le recordara este martes al candidato del Pacto Histórico uno de sus grandes escándalos, cuando este fue alcalde Bogotá.

“La corrupción de Petro en Bogotá fue evidente. No se perdieron de nada, hasta en las motos se llevaron su tajada. Doctor Gustavo Petro, dígame lo que pregona y le diré en qué peca”, manifestó Hernández en su cuenta de Twitter.

Asimismo, adjunto una carta, la cual envió el fiscal 222 Seccional de Bogotá, Carlos Hugo de León Camargo, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde se confirma la condena que su despacho profirió contra César Augusto Manrique y Jesús Hernando Amado.

Ambos funcionarios del gobierno Petro, quienes ejercían como gerente y subgerente Técnico del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en su momento firmaron un contrato para adquirir 100 motocicletas eléctricas tipo cross para la Policía por 4.357 millones; sin embargo, estos funcionarios no llevaron a cabo una licitación pública.

En ese sentido, la Fiscalía probó que se presentó un presunto detrimento patrimonial por 1.200 millones de pesos, lo que significa que cada motocicleta fue adquirida por 43 millones, un costo superior al precio del mercado.

Sin embargo, lo que llama la atención es que en la copia que mostró Rodolfo Hernández, el ente judicial mostró que Petro tendría una presunta responsabilidad en los hechos.

“(...) Se infiere razonablemente el probable conocimiento y participación en los mismos del hoy aforado senador de la República, Gustavo Petro Urrego, en su calidad de alcalde Mayor de Bogotá para el momento en que tuvieron ocurrencia los hechos sancionados”.

Además, agregaron que “la existencia de un claro acto de direccionamiento en la escogencia del futuro contratista en la compra de las 100 motos eléctricas para la Mebog, ya en un acto público en la Plaza de Bolívar de esta ciudad, organizado por la Oficina de Prensa de la Alcaldía por parte del señor alcalde Gustavo Petro, concretamente el 6 de agosto de 2020″.

Según la Fiscalía, el líder de la Colombia Humana “hizo el lanzamiento y la demostración de esas motos y anunció entonces la compra por parte de la administración distrital de un total de 100 motos eléctricas de la que en ese instante se exhibían en el acto comentado, lo cual, sin duda, constituyó una clara escogencia anticipada en favor de un producto en exclusiva y de una determinada marca comercial de motocicletas eléctricas, máxime cuando en ese instante, inclusive, se contó con la participación en tarima de quien sería el futuro contratista- vendedor de las motos eléctricas, Carlos Andrés Vaca Jiménez, mucho antes de que se iniciara el proceso de selección objetiva por parte del ente estatal contratante”.

Este pronunciamiento del candidato Hernández se da ante las constantes críticas de Gustavo Petro, quien ha cogido como estrategia la investigación que lleva a cabo la Fiscalía en contra de él por el escándalo de Vitalogic.

No obstante, Petro no se quedó callado y le respondió al candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción: “No, señor candidato, usted no se viene a limpiar las uñas con mi honradez. Ninguna investigación penal contra mí prosperó”.

De igual forma, agregó: “Es usted el que está en manos de los jueces imputado por cargos de corrupción. Si en mi campaña alguna persona llega a estar imputada, se retira de inmediato”.

Por su parte, Hernández volvió a responderle a Petro, formulándose la pregunta “Entonces, ¿para cuándo el retiro de Armando Benedetti?”. Cabe mencionar que el senador Benedetti y miembro importante de la campaña presidencial de Petro actualmente es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Ante la mención del ingeniero, el senador Benedetti le respondió a través de su cuenta de Twitter, afirmando que cualquier persona que tenga problemas judiciales por resolver no debería aspirar a un cargo público, y dijo que por eso tomó la decisión de no ser candidato al Congreso.

Finalmente, Benedetti, en su respuesta, también le hizo una serie de preguntas a Rodolfo Hernández: “¿Y usted @ingrodolfohdez? ¿Cómo puede aspirar a dirigir un país cuando usted y su hijo están llamados a juicio por corruptos?”.