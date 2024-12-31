Fuerzas Militares aumentaron combates en 2024: cayeron 14.000 delincuentes y desactivaron 18.000 explosivos

Las Fuerzas Militares rindieron cuentas sobre los procedimientos que adelantaron en 2024 en Colombia. Los soldados, aviadores y marinos tuvieron una confrontación directa con las organizaciones delincuenciales y apoyaron al país para superar los desastres naturales que marcaron el año.

Los 220 mil uniformados se dedicaron a golpear a los criminales y a proteger a la población civil. Los resultados más significativos se tuvieron en Arauca, Cauca, Norte de Santander y Bolívar, donde se debilitaron a algunas estructuras que atormentan a los habitantes de estos departamentos.

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Entre enero y diciembre se presentaron 447 combates. Si se compara esta cifra con la del 2023, hay un incremento del 52 por ciento. Esto obedece, principalmente, al vencimiento del cese al fuego con las disidencias de las Farc y a la reactivación de la guerra con los hombres de alias Iván Mordisco.

En este mismo período se neutralizaron 114 atentados terroristas, un aumento del 44 por ciento frente al año pasado, y 152 delincuentes murieron en el desarrollo de operaciones militares. También hay que decir que más de 91 integrantes de la fuerza pública perdieron la vida en medio de actos de violencia.

Fuerzas Militares frustraron 114 atentados terroristas en Colombia durante el 2024. Foto: Ejército Nacional.

Con corte al 31 de diciembre, las instituciones neutralizaron a 14.684 hombres y mujeres señaladas de pertenecer a grupos armados organizados, grupos delincuenciales organizados y grupos de delincuencia común organizada, representados 13. 281 capturas, 681 sometimientos a la justicia, 481 menores recuperados, 152 fallecidos y 89 desmovilizaciones. De estos, 1.700 integrarían el Clan del Golfo, 1.400 estarían enfilados en las disidencias de las Farc y 239 en el ELN.

Otro dato importante son las incautaciones. En doce meses, las tropas hallaron 3.510 armas de fuego y 18.672 artefactos explosivos que evitaron tragedias en Colombia. En materia de minería ilícita, hallaron 1.417 motores, 472 socavones, 362 dragas, 34 dragones y 177 unidades de maquinaria amarilla.

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Las Fuerzas Militares aseguraron que las cifras son históricas en términos de narcotráfico: “Se incautaron más de 626 toneladas de clorhidrato de cocaína (35% más que el año anterior) y 209 toneladas de marihuana. Además, se destruyeron 2.816 laboratorios de pasta base de coca y 135 de clorhidrato de cocaína. Gran parte de este éxito en la lucha contra este crimen transnacional es producto de la cooperación internacional, que permitieron interdicciones significativas en América Latina, Estados Unidos, Europa y Australia con información de inteligencia militar colombiana”.

En materia humanitaria, la Fuerza Aérea empleó más de 237 horas de vuelo para el trasporte de personal, alimentos, medicinas y elementos de primera necesidad en medio de las emergencias ambientales; la Armada de Colombia trasportó más de 332 toneladas de ayudas en apoyo a las comunidades del Choco y la Guajira; mientras que el Ejército Nacional brindó asistencia a más de 7.000 familias.

Resultados del Ejército, Armada y Fuerza Aérea durante el 2024. Foto: Getty

“De esta manera, los más de 220 mil hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Militares de Colombia ratifican su compromiso con la protección y el desarrollo de los colombianos para el año 2025, protegiendo la vida en las montañas, mares, cielos, llanuras, ríos, selvas, costas, páramos y áreas insulares del país, negando el uso de estos espacios para el actuar delictivo de las organizaciones criminales”, concluyó la institución.