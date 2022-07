Fuga de 30 menores de edad luego de un motín en centro de protección en Bogotá

Un total de 30 menores de edad se fugaron de un centro de protección de niños y adolescentes a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ubicado en localidad de Santa Fe, en Bogotá, luego de una especie de motín generado al interior del establecimiento.

Se trata del centro de protección a menores Nuevo Nacimiento. Los hechos habrían ocurrido en la noche del pasado domingo 17 de julio, pero solo hasta la noche del martes 19 se dio aviso de lo sucedido a los padres de los menores.

Según el primer reporte que las autoridades entregaron a los padres de familia, personas ajenas al centro de protección y en motocicletas, ayudaron en la huida de estos 30 menores. En la fuga, hubo agresiones al personal a cargo y afectaciones a la infraestructura del lugar.

“La fuga se dio el domingo, pero yo me vine a enterar solo hasta el día martes a las 9:00 de la noche, cuando recibo un correo, nunca recibí una llamada del Icbf informando la situación. No obstante, hasta el momento nadie me ha sabido dar respuesta de qué pasó con mi hija”, aseguró Carolina Chicaiza, madre de una de las menores que se fugaron del centro de protección, en entrevista con Noticias Caracol.

De momento, la Secretaría Distrital de Seguridad se encuentra analizando lo ocurrido en el centro Nuevo Nacimiento para entregar un balance frente a lo sucedido.

Desmanes en el Portal Américas

Protestas en el sur de Bogotá - Foto: Tomado de Twitter @yanelda

La Policía de Bogotá reportó varios daños materiales, cuatro policías heridos y dos articulados de TransMilenio vandalizados durante la jornada de protestas que se llevó a cabo en la noche del 20 de julio en el sur de Bogotá.

Los hechos se presentaron en inmediaciones del Portal Américas, sobre la avenida Ciudad de Cali, y se habrían desatado por el malestar de algunos miembros de la llamada primera línea por la captura de algunos de sus integrantes.

Frente a esta situación, el Esmad hizo presencia en el lugar para dispersar a los manifestantes y, según el reporte entregado por las autoridades, no se efectuaron capturas.

Los desmanes fueron protagonizados por cerca de 60 personas en el barrio Chicalá, y si bien los gestores de convivencia llegaron al lugar para tratar de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo, esto no fue posible.

En el marco de las protestas sociales presentadas en el Portal Américas, la Policía, con su grupo de Esmad, realizó presencia en los puntos de alteración pública donde se mantuvo la mayor parte del tiempo el orden público, hasta que fue necesaria la utilización de la fuerza para controlar a los manifestantes que dejan como lesionados a cuatro uniformados, “en ese momento se realizan tres CTP (Centro de Traslado por Protección) para proteger la vida e integridad de las mismas y la de los uniformados, también se realizan cinco órdenes de comparendos”, explicó el coronel Herbert Benavidez, subcomandante de Policía Metropolitana de Bogotá.

Los manifestantes empezaron a atacar los buses de TransMilenio y fue allí donde se solicitó la llegada del escuadrón antidisturbios, según explicó la Policía de Bogotá.

Igualmente, las autoridades informaron que en medio de las protestas cuatro uniformados resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para ser atendidos y valorados y se encuentran fuera de peligro.

Entre tanto, los residentes de los barrios cercanos han asegurado que sienten preocupación por los desmanes que se puedan seguir presentando en la zona.

“La invitación es a los padres de familias a cuidar de los menores de edad, ya que se evidencia presencia de menores en las manifestaciones alterando el orden público”, dijo el coronel.