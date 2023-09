Germán Londoño, el amigo y la sombra de Nicolás Petro, fue citado a interrogatorio por la Fiscalía

Londoño tendrá que asistir el próximo 8 de septiembre, en la sede del búnker de la Fiscalía en Barranquilla, ubicada en el edificio Torre Manzur, a las 8:30 a.m., en donde se espera que entregue sus declaraciones.

Y no es para menos, en las 1.600 páginas de los chats entre Nicolás Petro y Day Vásquez que reveló SEMANA, está citado en más de 25 ocasiones Londoño. En principio como un amigo, luego se convirtió en su sombra y, más adelante, ya con el presidente Petro electo, se lee cómo lo acompañaba a cada una de las citas y reuniones que tenían en Bogotá, al punto que resultaba molesto para Day.

En las investigaciones de las autoridades sobre las grandes sumas de dinero que movía Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, según se desprende de las conversaciones que él sostenía con su exesposa, Day Vásquez, hay una persona clave: Germán Londoño. Aunque su nombre no dice mucho, es considerado la mano derecha del diputado del Atlántico.

Day, en la entrevista exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila , contó que una vez vio cómo Londoño hablaba abiertamente de plata con Nicolás a través de un chat de Telegram. “La conversación decía: ya nos va a entregar 300”, reveló Day. “Yo quedé… ¿Cómo así 300? ¿Ya va a entregar 300? Entonces, Nicolás le decía (a Germán): ‘Coge 100 para ti, cogemos para una oficina y el resto me lo entregan a mí’”, afirmó ella. En ese momento, Day le reclamó a Nicolás por no contarle sobre ese tema.

“Empezamos a tener algunas conversaciones con algunos funcionarios que ya habían sido anunciados como ministros”, le dijo a SEMANA el senador Flórez. Aseguró que nunca se habló de cuotas políticas, sino de temas agrarios, especialmente para el Caribe.Sobre Londoño, Flórez sostuvo que lo conoce como “un amigo de Nicolás”, pero que no forma parte del Pacto Histórico. Afirmó que lo vio por primera vez el año pasado en plena campaña presidencial. “Llegó como una persona cercana y amiga de Nicolás. Todos lo conocimos de esa manera”, señaló Flórez.

El alcalde Quintero negó conocer a Londoño y aseguró que simplemente le pidió una foto. En la lista de reuniones también está el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien confirmó un encuentro con Nicolás y Londoño, aunque aclaró que duró unos minutos y luego no los volvió a ver.

SEMANA conoció que Londoño se metió de frente en la campaña. En un momento su lobby era tan intenso que convocó a reuniones sobre las cuales, al parecer, Nicolás no estaba enterado. En una época, Day le advirtió a su entonces esposo que eso le parecía “extraño e inconveniente”. Pese a eso, Londoño manejaba todo tras bambalinas.

Así lo comprueba otro momento del 15 de julio del año pasado, a pocos días de la posesión presidencial. Según los chats, revelados en exclusiva por esta revista, Day habló con Nicolás sobre el traslado por partes de unos 200 millones de pesos en efectivo de Bogotá a Barranquilla. Ambos mencionan a varias personas que les podrían ayudar en esa labor secreta y hablan de “Germán” y “Melissa”, entre otros. “¿Melissa podrá llevar una parte?”, preguntó Nicolás, a lo que Day contestó: “No sé, me da vaina. Porque se va en taxi para su casa”. “¿Y cuánto podría llevar?”, preguntó Day, abriendo la posibilidad. “30 máximo, pero podría llevar 50”, le pidió Nicolás. “Bueno, ¿se los doy?”, preguntó la exesposa de Nicolás, pero él pidió preguntarle primero. “Ya le dije. Me dice que sí”, afirmó Day. Nicolás, entonces, dijo: “50 Camilo, 50 Raisa, 50 Germán, 50 Melissa”. Su entonces esposa respondió: “Sí”.

También se encontró con el presidente de Chile Gabriel Boric, lo que evidencia sus reuniones de alto nivel a pesar de no tener ningún cargo en el Estado o funciones dentro del Pacto Histórico. | Foto: Facebook- Germán Londoño

La mano derecha de Nicolás Petro, ante todo el escándalo, decidió borrar varias de sus fotos de redes sociales y poner su Instagram privado. “No puedo acceder a mis redes (Facebook) y están enviando mensajes a mi nombre. Además, me enviaron un virus a mi teléfono anterior. Cualquier información que les llegue no es mía, me hackearon”, dijo. En su Instagram escribió varias cualidades que, según él, lo representan: “Honestidad, transparencia, lealtad y gratitud”. Ahora su nombre está en el radar de las autoridades.