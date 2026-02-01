Gobierno dice que “no es enemigo de la ciudadanía”, tras protestas en Cauca contra fumigaciones con glifosato

Este fin de semana, varios viceministros del gobierno del presidente Gustavo Petro estuvieron en Popayán, Cauca, para enviar un mensaje contundente a la ciudadanía en medio de las protestas que se han registrado contra el regreso de las fumigaciones con glifosato a través de drones.

El viceministro del Interior, Gabriel Rondón; la consejera presidencial para las regiones, Luz María Munera, y el viceministro de Defensa (e), Juan Francisco Amézquita, fueron los encargados de liderar la comitiva en el departamento que ha sido azotado por la violencia, el narcotráfico y la presencia de múltiples grupos armados ilegales.

Policía terminó herido por detonación de vehículo cargado con explosivos en El Plateado, Cauca

Por eso, en medio de las manifestaciones que se han dado contra las herramientas para fortalecer la lucha contra los cultivos ilícitos, el viceministro Rondón les hizo un llamado a la ciudadanía y a los casi 7.000 campesinos que salieron a movilizarse para rechazar la reactivación de las fumigaciones con glifosato.

“En el marco del cumplimiento de toda la normatividad internacional de la Constitución Política, tenemos que proteger a la ciudadanía. El Gobierno no es el enemigo de la ciudadanía; el enemigo son esos grupos armados delincuenciales traquetos, que lo que buscan es tener una población sometida para que sigan creciendo sus finanzas de la muerte”, dijo el viceministro Rondón.

Las protestas en Cauca se dieron un mes después de que el Gobierno Petro anunció que volvía a la vieja fórmula del glifosato contra los cultivos de coca, luego de que el entonces ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, explicara que se haría “una aspersión terrestre controlada a través de drones”.

Por eso, el viceministro Gabriel Rondón explicó durante su visita al departamento del Cauca que el trabajo se ha venido adelantando de la mano con el gobierno local y advirtió que “no vamos a detener las acciones militares”.

Los cuellos de botella que le aparecieron a la atención

Los tres funcionarios del Gobierno Petro estuvieron en Popayán junto a otras entidades nacionales y territoriales para revisar el estado de los compromisos para atender los problemas estructurales que vive ese departamento.

Sin embargo, el viceministro del Interior reconoció durante la visita que estaban “revisando los compromisos que tenemos en el nivel de efectividad, tratar de destrabar los cuellos de botella, montar los programas muy concretos y dividir dos cosas: una es la atención humanitaria y dos, la inversión pública desde vías, salud, educación y todo el sector agropecuario”.

Los obstáculos que le han aparecido a la atención de la crisis humanitaria en el Cauca se han dado en medio de la escalada violenta y el impacto directo que están sintiendo las comunidades para recibir servicios esenciales y seguridad, según la Defensoría del Pueblo.

Una de las situaciones más difíciles de orden público está en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, donde el mismo Gobierno ha reconocido que la operación para retomar ese municipio está “fracasando”.

Por su parte, el viceministro de Defensa (e), Juan Francisco Amézquita, reiteró que la presencia de la Fuerza Pública no es negociable y que todas sus capacidades están orientadas a proteger a la población.