Gobierno Petro solicitó formalmente a Aida Merlano en extradición a Venezuela

Tanto Aida Merlano como el Gobierno colombiano quieren su pronto regreso a Colombia. Y tras el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, ese escenario judicial es más que posible para la exsenadora prófuga que puso a temblar la clase política colombiana.

Las revelaciones de Aida Merlano estremecieron al país en su momento. En una extensa entrevista que le dio a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, desde la prisión en Caracas reveló cómo operaba la corrupción política en la costa atlántica del país.

En el Congreso, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que solicitó formalmente la extradición de Merlano. “El gobierno anterior lo solicitó al gobierno del señor Juan Guaidó. No quiero hacer bromas con el asunto, pero lo cierto es que ese trámite se perdió”, dijo el ministro.

El alto funcionario agregó que ahora que se han reactivado las relaciones con Venezuela, “hemos comenzado el trámite”. Explicó que el trámite tiene un proceso detallado y depende exclusivamente de la justicia venezolana.

Vea la explosiva entrevista con Aida Merlano

A finales de enero, el presidente Petro había dado el sí a ese pedido. “Indudablemente, estamos dispuestos a solicitar la extradición”, dijo a su llegada a Toulouse, Francia.

Recientemente, la excongresista le envió un mensaje al presidente con el fin que pidiera, lo más pronto posible, su extradición ante el gobierno de Nicolás Maduro. Merlano hizo la petición luego de dar su declaración en un proceso que se sigue sobre el empresario Julio Gerleín.

Aida Merlano le pidió al presidente Petro que adelante su proceso de extradición. - Foto: Semana

La excongresista manifestó que su máximo interés es responder en Colombia por las condenas que tiene pendientes por corrupción electoral y violación de los topes para su campaña en 2018, cuando fue capturada y procesada por las autoridades.

Igualmente manifestó que quiere declarar en otras investigaciones por el escándalo de compra de votos en otras campañas electorales.

Manifestó que quería “aprovechar el espacio” para pedirle respetuosamente al presidente Petro que “solicite cuanto antes mi extradición a Colombia, puesto que yo estoy presa hace tres años en este país (Venezuela), donde no tengo claras mis condiciones aquí y tampoco mis condiciones en mi país”.

“Es el único medio que encuentro y por eso se la pido de una manera humanitaria, para exigirle al presidente Gustavo Petro que exija mi extradición al país, porque yo sí quiero dar la cara, y posteriormente que solicite cuál es mi condición acá”, afirmó.

(Foto por Marcelo García / Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela AFP) - Foto: AFP

Merlano, quien fue recapturada el 28 de enero de 2020 en Maracaibo, manifestó que no se encuentra en condiciones favorables en el centro de reclusión. “Yo sí quiero darle la cara a la justicia y además asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso, en contra de todas las personas que denuncié y que son totalmente aislados a lo que hoy concierne”, aseguró.

La dirigente política -recordada por protagonizar una cinematográfica fuga en octubre de 2019, cuando asistía a una cita odontológica- ha hablado de graves casos de corrupción y sobornos relacionados directamente con compra de votos para ser elegida senadora, con el aval del Partido Conservador, para el período 2018-2022.

Así se planeó y ejecutó la fuga de la exsenadora Aida Merlano

La exsenadora narró cómo se fugó de la cárcel y terminó en Venezuela. Este fue su relato ante la Corte Suprema:

“Un día recibí una visita de un abogado que me dijo que tranquila, que me iban a sacar por medio de una fuga y que se iban a inventar una salida. Pero cuando me hablan de una salida no me hablaron en qué momento. Yo le comenté a Julio, hijo de Julio Gerlein, que tenía tres citas, porque tengo un diseño de sonrisa que me quité. Cuando le dije que tenía esas citas, ellos se reúnen y me llaman a los teléfonos que están en la cárcel”.

Según Merlano, pensó que solo había sido un tema que no se adelantaría, pero recibió una llamada que le demostró que el plan se haría. “Cualquier día me llaman a decirme en una videollamada que todo estaba listo y cuando me llaman me pasan a una persona, un señor moreno que me dice que saque un cuaderno. Es una persona desconocida, pero contratada para mi fuga, yo no lo conozco. Sacó unos planos y sobre ellos trabajamos. Eran planos del consultorio y de la calle, ahí me dijo cómo debía hacer todo y por qué ventana brincar”.

La excongresista fue enterada de todo lo que debía hacer para escaparse de ese consultorio odontológico. Debía ingresar a un baño que tenía una ventana que daba hacia el parqueadero y que ahí la estarían esperando un colchón, un carro y unos hombres. “Una noche antes de la fuga me llaman y hubo cambio de planes, ya no había colchón ni carro, así que solo tendría que saltar. El señor me dijo que a las 12:00 del día no porque entre las 12:00 y 2:00 p. m. no hacía ninguna operación; no entendí, pero eso me dijo. Me dijo que tenía que ser a las 3:00 en punto. Como la cita mía era tan temprano, los invité a almorzar para ganar tiempo”.

Merlano llegó ese primero de octubre a la cita con todo planeado para fugarse y por eso ganó tiempo invitando a las personas del consultorio a almorzar y se probó una ropa que entraría a la cárcel. “Yo necesitaba que el odontólogo terminara rápido para poder fugarme. Me dijeron que si no salía a las 3:00 p. m. entrarían a sangre y fuego por mí. En ese momento pensé en mis hijos y quería despedirme de ellos, así que por eso los cité en el consultorio porque estaba castigada en la cárcel”.

Durante su extenso relato explicó que se lanzó por una ventana que no era la indicada dentro del plan. “Cuando me asomé vi un tipo, pero no me generó confianza. Cuando me asomo por el otro lado vi que tenía más posibilidad por ahí. La noche anterior a las 3:00 a. m. me tiraron el cordón en el patio para poder fugarme, tengo un video de antes de la fuga para ver cómo me preparé”.

Aida Merlano el día de la fuga. Aquí, cuando abordó una moto.

Como tenía que ganar tiempo, citó a sus hijos al consultorio para despedirse de ellos. Tan pronto se fueron, y al ver que el reloj estaba a punto de marcar las 3:00 p. m. se tiró por la ventana. “Una señora que no sé de dónde salió me agarró del brazo y me llevó a la moto. Ella fue un ángel para mí”, afirmó.

Al subirse a la moto, quien estaba conduciendo le dijo que se pusiera el casco y arrancó. Al girar la esquina había mucha Policía, pero no despertaron sospecha. “Al poco tiempo de la fuga me bajé de la moto y me cambiaron. Me dieron un casco de bicicleta para que nos fuéramos por la ciclorruta. Pero no pude avanzar porque me fracturé, el hombre que estaba ahí me cargó, pasamos un parque y me dijo que me quedara sentada. Después llegó un carro en el que dimos muchas vueltas hasta llegar a un apartamento donde nos quedamos. La persona me dio una crema de tomate y me empezó a pedir mi reloj, yo no entendía por qué”, contó.

Según Merlano, quienes estaban esperanzados con el archivo de la investigación, los mismos que en su criterio tejieron una “patraña para dilatar el proceso”, se quedaron con las ganas, pues ella no permitirá que quede impune el caso. “Yo no tengo ese interés, mi único interés es la justicia”, comentó.

Uno de los apartes más difíciles en su relato es cuando recuerda que fue abusada por quienes la ayudaron a escapar, y que pretendían asesinarla y enterrarla en una finca. Cerró la parte inicial de su testimonio aclarando que no le está haciendo política a ningún candidato y que no le interesa quién gane las elecciones a la Presidencia o al Congreso. Por eso finalizó con esta sentencia: “Yo dejo la salvedad en esta audiencia para que se sepa, por si cualquier cosa me llega a ocurrir”.