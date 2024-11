Gonzalo Guillén responde a juez que ordenó 3 días de arresto en su contra: “Es un atropello contra la liberta de prensa y expresión”

Por esa razón, dice que no se explica por qué lo están condenando. “Esa decisión de esa juez no tiene ningún sentido, y no me voy a callar y me defenderé porque, repito, es un atropello y me gustaría que, por lo menos, tomara nota de esto la Flip. La juez tiene que explicar por qué si ya rectifiqué está ordenando nuevamente lo mismo, también tiene que explicar por qué me condena a mí con el argumento de que mis opiniones son subjetivas”.