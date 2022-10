Grave accidente en la vía Popayán-Timbío deja al menos un muerto y varios heridos

Un bus de la empresa Transipiales que se transportaba en la vía que conduce de Popayán a Timbío (Cauca), colisionó contra un camión en el sector conocido como El Bohío. En el sitio se encuentran diferentes ambulancias atendiendo la emergencia, en la que se reportan varios heridos y al menos un muerto.

Según información preliminar, el conductor del bus es la persona que falleció por la gravedad del impacto. Mientras que los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Susana López de Valencia, ubicado en Popayán.

Asimismo, se reporta que diferentes organismos de emergencia están rescatando a algunas personas que se encuentran atrapadas en el bus.

SEMANA se contactó con las autoridades del Cauca, quienes reportaron que hasta el momento se encuentran investigando el hecho; y se espera que en las próximas horas den un pronunciamiento oficial.

La esquina en la que se reportan accidente a diario

La comunidad del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), que transita constantemente por la esquina de la calle 13 con carrera 1, denuncia que en ese punto se encuentra un cruce peligroso que ha ocasionado múltiples accidentes de tránsito; por lo que piden a las autoridades tomar medidas de inmediato.

La denuncia ha sido respaldada por medio de un video que ha estado circulando en redes sociales, donde se puede ver una gran cantidad de accidentes, en los que se han visto involucrados carros y motocicletas. Las impactantes imágenes en las que se pueden ver a varias personas lesionadas, han causado asombro entre los internautas, quienes también solicitan al gobierno local una respuesta rápida.

#QhuboCali Ciudadanos hacen un llamado al Alcalde de Jamundí, debido a que el cruce de la calle 13 con carrera 12, se ha convertido en una zona peligrosa para la movilidad, pues constantemente se están presentando accidentes, dónde incluso algunas personas han perdido la vida. pic.twitter.com/eJXiuAYEtd — Q'hubo Cali (@QhuboCali) September 29, 2022

La ciudadanía jamundeña asegura que el problema consiste en la falta de señalización de tránsito que hay en el sector, que sumado al exceso de velocidad de algunos conductores, han ocasionado los accidentes; lo que se muestra evidente en el video que tiene el recuento de los siniestros viales.

La comunidad asegura que esta situación es de total conocimiento del alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez.

“El alcalde sabe y no hace nada”; “¿no pueden mermar la velocidad esa manada de burros?”; “se llama también inteligencia vial, eso pasa porque no hacen el pare”; “en Jamundí no existe autoridad en movilidad, no existe política pública pedagógica para mejorar las condiciones viales en el municipio”; “solución colombiana: un policía acostado bien alto”. Han sido algunos de los comentarios en redes.

Motociclista hizo el ridículo al intentar adelantar dos buses del MIO

Las redes no perdonan, y peor si se trata de un acto imprudente como el que cometió un motociclista en Cali, al intentar pasar entre dos buses del Masivo Integrado de Occidente (MIO), mientras el semáforo estaba en rojo; como era de esperarse, tuvo que bajarse del vehículo para devolverse.

“Él dijo: ‘cabe la llanta y paso, por eso ocurren los accidentes”; “prenden la moto y se les apaga el cerebro”; “toda esa gente deberían multarla y además imponerle que pague de su bolsillo un curso de conducción donde repase las normas de tránsito”; “rayan los demás vehículos y huyen para no pagar por sus daños”; “son muy atacados, se meten por donde no caben”; “ese es un vivo bobo”; “no pueden ser más brutos porque es imposible”. Fueron algunos de los comentarios.

El video, que fue publicado en la cuenta @MIOusuarios en Twitter, se puede ver al hombre vestido con una camiseta blanca y un pantalón negro. La grabación muestra al sujeto cuando el pie derecho no le pasa y decide retroceder, pero bajándose de la moto de placas JCK-24G.

Motociclistas y un nuevo nivel de estupidéz pic.twitter.com/f4CcFKObmY — MIO Usuarios (@MIOusuarios) September 28, 2022

El motociclista no calculó que no cabía entre los dos vehículos pesados y quedó atrapado, finalmente tuvo que esperar a que el semáforo cambiara a verde.