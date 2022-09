Increíble: un pasajero del MIO, en Cali, fue grabado cuando robó un extintor al interior del articulado

En las últimas horas de este jueves 22 de septiembre, ciudadanos presenciaron una terrible escena de anarquía al interior de un bus del Masivo Integrado de Occidente (MIO) de la ciudad de Cali; cuando un hombre de contextura delgada, quien vestía camiseta blanca y pantaloneta gris, se robó un extintor del bus.

Lo más aterrador del caso, es que el sujeto, quien además llevaba consigo un maletín color negro, sacó un cuchillo bastante largo para realizar la acción que quedó grabada en video, el cual empezó a circular rápidamente en redes sociales.

#ReporteEntérateCali Simplemente impresionante las situaciones de Cali. Esto fue grabado al interior de un bus del MIO. Adiós extintor 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/B0zJp286Ha — Entérate Cali (@EnterateCali) September 22, 2022

Los comentarios en redes no se han hecho esperar: “Y la gente solo grabándole; una patada voladora y le dan con el mismo extintor para que deje lo rata”. “Qué peligro, andaba con cuchillo y todo”. “Muchas gracias por el video, pero estas personas ya no copian de boleteadas en redes”. “Mientras tanto, el alcalde de Cali tomándose fotos en bicicleta”. “En esta ciudad no pasa nada. Cali está sin ley”. “Definitivamente Cali está cada día peor; la ciudad de las ratas”, comentarios algunos internautas.

Por el momento, ni la Policía ni la Secretaría de Seguridad y Justicia de la ciudad se han pronunciado sobre este hecho.

Cabe recordar que este jueves 22 de septiembre se está desarrollando el Día sin carro y sin moto en Cali; por lo que las autoridades están concentradas en esta jornada.

Este día por la movilidad sostenible, como lo denominó la Alcaldía, espera darle un respiro a la ciudad, pues según cifras de la secretaria de Movilidad, en Cali hay 760.000 vehículos registrados, de los cuales el 85 % son carros y motocicletas. A estos se suman los que ingresan provenientes de municipios vecinos, de manera que diariamente circulan por la ciudad aproximadamente un millón de vehículos.

Durante el desarrollo de esta jornada no podrán circular vehículos automotores de servicio particular y motocicletas, salvo los que estén dentro de las 28 exenciones dadas a conocer por la secretaría de Movilidad. En ese sentido, los vehículos de servicio público como el Masivo Integrado de Occidente (MIO) y los taxis están habilitados para transitar.

Los conductores que no acaten el día sin carro y sin moto serán multados con el pago de 495.603 pesos y sufrirán la inmovilización del vehículo. De otro lado, hay que mencionar que la de este jueves será la primera de dos jornadas que se harán en la capital del Valle del Cauca de este año. La otra está programada para el 22 de noviembre.

En esta jornada no hay pico y placa, medida que usualmente aplica de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Así las cosas, una vez concluya la actividad, a las 7:00 p. m., los vehículos podrán retornar a las calles sin restricciones. “No hay pico y placa, así que pueden circular antes de que inicie la jornada y después de que termine, y las personas que están dentro de las exenciones pueden movilizarse en cualquier horario”, explicó a SEMANA el subsecretario de Movilidad, William Candelo.

De otro lado, hay que recordar que el MIO estuvo en alerta debido a las quejas por falta de pagos del sindicato de Unimetro, uno de los cuatro operadores de flota del sistema, el cual amenazó con impedir la salida de los buses de los patios en el día sin carro y sin moto. Sin embargo, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, aseguró que “tenemos operación normal, el sindicato está en cese de actividades, pero no puede bloquear o impedir la salida de los vehículos porque el derecho a la movilidad es constitucional. Tenemos cerca de 600 vehículos funcionando de manera simultánea”, dijo.