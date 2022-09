Día sin carro y moto en Cali, conozca las 28 excepciones para la jornada

La Alcaldía de Cali dio a conocer el decreto 4112.010.20.065 de 2022, el cual establece las condiciones para la jornada ‘Día por la movilidad sostenible’, que se va a realizar el próximo 22 de septiembre; y que indica que no pueden circular vehículos particulares, con el propósito de reducir las emisiones de CO2 de dióxido y monóxido de carbono.

“Es menester establecer la exención a la restricción para los vehículos y motocicletas propulsados por motores eléctricos o híbridos; que considerando los derechos fundamentales al trabajo y el mínimo vital se exceptuarán de la restricción a la circulación, a los vehículos y motocicletas vinculadas al transporte de mensajería y a establecimientos de comercio que ofrecen servicios a domicilio”, señala la resolución.

En consideración a lo anterior, los vehículos que no estén exceptuados no podrán circular en el horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. “Se prohíbe la circulación de vehículos automotores de servicio particular, motocicletas; vehículos de servicio oficial, camiones y tractocamiones de servicio público y particular, dentro del perímetro urbano del municipio de Santiago de Cali”, advierte.

Se exceptúan de la anterior prohibición los siguientes grupos de vehículos: