Gustavo Bolívar lanza advertencia tras decisión del CNE de abrir investigación a la campaña de Petro: “se llama golpe de Estado”

“CNE no investigó a Duque por la ñeñepolítica. No investigó a Santos por Odebrecht. Investigan a Petro sin tener las facultades. Eso se llama golpe de Estado. No dejaremos que se roben en los escritorios lo que perdieron en los territorios y en las urnas. RT los #FirmesConPetro”, dijo Bolívar en la citada red social.