“Ha sido un año difícil”: comandante de las Fuerzas Militares reveló que 53 de sus hombres han sido asesinados por estructuras ilegales

“Quiero decirles que ha sido un año difícil pero no imposible en los objetivos que han determinado las Fuerza Militares de Colombia, de todas estas capturas vale la pena mencionar en flagrancia son 3788, por orden de captura 2632 y 1777 combates”, manifestó el alto mando militar.

Advertencia al cese al fuego

Minutos antes a la intervención del general Giraldo, quien tomó la palabra fue el viceministro de Defensa, Alberto Lara, en reemplazo del ministro Iván Velásquez, quien no pudo acudir por quebrantos de salud. Lara indicó que el los ceses al fuego no podían continuar si los grupos criminales mantenían sus acciones criminales.

Ministro de Defensa, Iván Velásquez, no estuvo en rendición de cuentas por quebranto de salud. | Foto: SEMANA

“Con respecto al propósito del gobierno nacional de entregar un país en paz, repetimos las palabras del señor presidente de la República en cuanto a que si los ceses al fuego no protegen de manera efectiva a nuestras comunidades a nuestro líderes, esos (ceses) no son posibles, no deben ser”, manifestó el viceministro de Defensa.