“Había tenido sueños feos”, la premonición de alias el Viejo días antes del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Alias el Viejo fue capturado cuando se escondía en una finca del departamento del Meta; huyó, según su declaración a la Fiscalía y que conoció SEMANA, cuando se “calentó” el encargo asesino que acabó con la vida del senador Miguel Uribe Turbay.

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El mismo Simeón Pérez Marroquín aseguró que, de manera repetida, “soñó feo”. Una serie de sueños sobre situaciones complejas que le advertían no involucrarse más en delitos, “en más vueltas”, como el magnicidio del precandidato presidencial. Los sueños fueron reveladores, porque mientras dormía se anticipó algo malo para él, como efectivamente ocurrió.

“Yo había tenido sueños feos, algo me decía que no me metiera en más vueltas; como a los poquitos días fue el operativo para que me capturaran. A mí alguien me escribió por Sangy y me dice: ‘El tío o mi tío viajó’, algo así dijo y que mirara las noticias, esa persona que me escribió”, dijo alias el Viejo en su declaración.

Pérez Marroquín advirtió que luego de que se confirmó el fallecimiento del senador, la orden de la Segunda Marquetalia, los autores intelectuales del crimen, fue que los involucrados se escondieran en las selvas del Caquetá, los que no estaban capturados, principalmente alias Katherin y alias el Viejo.

Ceremonia de entrega del Premio Miguel Uribe Turbay. Foto: Cortesía One Young World

“Lo que pasa es que el dueño de eso viajó queriendo decir que el senador se había muerto, y me dice: ‘¿Será que nos podemos ver o cómo es para ir allá o me va a recibir allá donde yo estaba?’ y le dije que sí, que hágale, y nos comunicamos como dos días, pero ya después no volvimos a contactarnos”, explicó Pérez Marroquín en su declaración.

Mientras huía, de acuerdo con alias el Viejo, recorrió en moto más de cinco horas hasta que llegó al municipio de Guamal, en el departamento de Meta, y siempre estuvo asistido por un integrante de la Segunda Marquetalia identificado con el alias de Yako, que a su vez recibía órdenes del Zarco Aldinever, en un momento gestor de paz del presidente Gustavo Petro.

“Me quedé en un hotel y de ahí salí a Puerto Lleras a un hotel donde me quedé un rato, y como yo cargaba varias SIM cards, por lo menos 10 o 15, precisamente para esos momentos que me tocara desconectarme, yo las compraba en lugares donde no tocaba dejar datos; yo recuerdo que me fui para Puerto Lleras y luego a la finca que era de un vecino”, dijo alias el Viejo.

Tras ser capturado, alias El Viejo contó quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay. Foto: API/ Semana

Alias el Viejo también advirtió que la orden de la Segunda Marquetalia fue asesinar a Katherine Andrea Martínez, alias Katherin, la mujer que se encargó de guardar el arma que sería utilizada en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. La mujer se salvó gracias a que alias el Viejo se negó a asesinarla, argumentando que era muy joven.