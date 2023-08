Habitantes de Bosa golpean a presunta ladrona, que entró a una de las viviendas

En el desarrollo del mismo, hay una mujer bastante fuerte, alta y grande (quien es al parecer hermana del propietario de la casa a la que entraron a robar) y que tiene del pelo a la presunta ladrona, en repetidas ocasiones la golpea, ya sea en los brazos, el abdomen o las piernas. Sin embargo, la ‘mechoneada’ que se lleva la supuesta delincuente, es fuerte, pues no la mujer que la agarró, no la suelta bajo ninguna circunstancia.

Incluso se evidencia que un hombre le revisa los bolsillos del canguro que lleva la presunta ladrona, para esculcar y revisar que no se haya llevado más cosas de la casa que entró a hurtar. Pero la mujer argumenta que revisen en la casa, “que no le falta nada, vaya mire que no la falta nada”, para defenderse, pero en ese momento se dan cuenta que tenía el control del televisor.