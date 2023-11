Habitantes de La Vega se cansaron del “mal servicio” de Enel y bloquearon la autopista Medellín; ya hay fecha para nueva protesta

Según Andrés Bohórquez, habitante del municipio, la ciudadanía está “cansada” de los constantes cortes, pues no solo se ven afectados por la intermitencia, sino que sus alimentos y electrodomésticos se vienen deteriorando o dañando por los cortes imprevistos del servicio.

“Hoy la gente se saturó y hubo toma de las vías de hecho. Se tomó la Autopista Medellín, que es una vía nacional. En este momento hay personas que se les han dañado sus televisores, sus neveras y no responden. Dicen que sí responden y piden recibos de pago del electrodoméstico, y eso se queda en un proceso a largo; si los productos no tienen factura, no los cambian”, dijo Bohórquez.