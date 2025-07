Habla familiar de joven que mató a sus papás en Villavicencio: reveló llamada y contó qué le dijo sobre los motivos del asesinato

En diálogo con el pódcast Conducta delictiva , la mujer explicó que al día siguiente del asesinato, vio al agresor pero no pudieron cruzar ninguna palabra. Esta misma escena se repitió poco después.

Carol aseguró que sintió “mucho dolor” al ver a su primo así, más allá de saber lo que había hecho. “Tratamos de acercarnos y el CTI nos dijo que no. Tuve que salir a llorar porque me dio muy duro”, confesó.

Días después su celular sonaría, Juan David la estaba llamando desde la cárcel. Esa fue la primera vez en la que hablaron desde el fatídico día. “Me llamó y me dijo. ‘Perdóneme, prima, perdóneme por lo que hice’”, contó.

“Yo en ese momento no sentía rabia con él, sino mucha tristeza de saber por lo que estaba pasando y lo que va a tener que pasar de aquí para adelante. [...] Yo le decía que me dijera por qué había hecho eso y él me respondía: ‘No sé, prima, ni yo mismo sé’”, añadió.