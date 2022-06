Halló a su hija ahogada en la piscina, pero un milagro la resucitó: el testimonio de la exconcejal Sara Castellanos

Angustiantes momentos vivió Sara Castellanos, exconcejal de Bogotá y quien se lanzó al Congreso de la República en las pasadas elecciones legislativas.

Según publicó en sus redes sociales oficiales, su hija se encontraba sin signos vitales y un milagro la trajo nuevamente a la vida. “Un poco más sobre el MILAGRO que vivimos el sábado! Dios RESUCITÓ a mi bebé Zara Esther. GRATITUD INFINITA!!!!!”, se lee en el Twitter de Castellanos con un enlace a su Instagram, en el que narró con detalles lo que sucedió.

“En cuestión de segundos encontré a mi bebé Zara Esther sin signos vitales en la piscina. No hay palabras para describir lo que se siente, en ese momento no son palabras las que salen de nuestras bocas, son gemidos pidiendo resurrección. Mi bebé ya no estaba, se había ido. Su color gris, sus labios morados, yo solo podía gritar y pedir misericordia al Dios viviente que servimos”, contó Castellanos en uno de sus apartes en Instagram.

Sin embargo, aseveró que su esposo llegó al lugar, le dio primeros auxilios a su hija y a pesar de que escupió el agua y la comida que le impedía respirar, seguía sin responder.

“En el carro camino al hospital, Esther en los brazos de Lau, ambos clamando y Lau soplando en su boca, llamé en mi desespero a mis papás. Mi mamá contesta y empezamos un clamor por resurrección. En el transcurso de la casa a la clínica Esther resucitó, Dios sopló vida y nos la devolvió”, se lee en el conmovedor mensaje.

Acto seguido, narró que su hija se encontraba en buen estado de salud a pesar de que había llorado por horas. Según su publicación y de manera afortunada Esther no quedó con ninguna secuela que afecte su vida. “Gracias a todos los que oraron”, afirmó Castellanos.

Castellanos, entre la política y la religión

En una entrevista con SEMANA, ratificó su gran pasión por la política y cómo la religión es un gran aliado. “La política ha perdido un poco lo que es, y por eso la gente ha perdido un poco la confianza, un político es un servidor de la comunidad, pero se ha volteado el papel y es la gente la que le sirve al político. Si ves la vida de Jesús, él dijo ‘yo vine para servir y no para ser servido’. Imagínate si todos los políticos tomaran el lema de Jesús, nuestra ciudad sería totalmente diferente. Jesús no vino a hacer abiertamente política, pero nos mostró el camino de hacer políticas que van a cambiar la ciudad. ¡Servicio! Y eso va a estar muy arraigado a la campaña y a los 4 años, queremos servir a la comunidad, y es junto con ellos que vamos a servir; entonces Jesús es mi ejemplo hasta en eso, el servicio debe ser el corazón de la política.

En cuanto a la mezcla de la política y la religión, mira que a veces lo intentan ver como que no son compatibles y no estoy diciendo que debemos mezclarlas, al contrario, debemos levantar personas con principios que la religión te da, pero llevarlas al servicio, no metiendo la política. No quiero mezclar todo; pero si voy a lo bueno de una vida con Dios, es importante llevar los valores, el servicio, la honestidad y en esta iglesia lo encuentras. Así mismo lo voy a llevar al servicio de la política”, dijo en su momento a SEMANA.