Hija del Nene Mackenzie aparece en amenazante panfleto en el que salía Zair Guette; la mujer habló: “La gente disfruta”

El tema se ha hecho viral a través de las redes sociales y, por ello, la mujer salió a hablar para aclarar el tema. En diálogo con Noticias Caracol explicó que este es el segundo panfleto que recibe. El primero fue hace unos seis meses, momento en el que puso en conocimiento de las autoridades lo que estaba sucediendo. “ No ponga cuidado a eso. Eso no debe ser verdad ”, le dijo la Policía en aquella oportunidad.

Mackenzie también habló a través de sus redes sociales y cuestionó la forma en la que la gente del común toma esto con gracia y no le ponen la seriedad que merece. “Lo que más me asombra es ver cómo la gente disfruta viendo eso, mandándomelos y comentándome locuras”, comentó.

"Es el segundo panfleto en el que yo salgo y de maldad, de pura maldad. Tanta delincuencia que hay en Barranquilla, la ciudad se está cayendo, y me van a poner a mí. En el primero me pusieron de extorsionista y ahora me pusieron de prepago”, manifestó.