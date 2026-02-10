Ideam advierte en qué regiones lloverá este martes, 10 de febrero: esto prevén para Bogotá

El Ideam reportó que durante las próximas horas de este martes, 10 de febrero, se estima abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Pacífica, Andina y Amazonia.
“Los mayores acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas, se estiman en áreas departamentales al norte y sur de Chocó, norte y oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, suroccidente de Santander, occidente y suroriente de Antioquia, Caldas, Risaralda, norte de Quindío y occidente de Boyacá”, agregó el Ideam.
En cuanto a lluvias de menor intensidad, el Ideam pronostica que estas caerán en sectores departamentales citados anteriormente, como también, en áreas al norte y sur de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, oriente de Atlántico, nororiente de Norte de Santander, occidente de Cundinamarca, Arauca y Meta, norte y oriente de Tolima, Huila, oriente de Guainía y Vaupés, occidente y oriente de Caquetá y Putumayo y al centro y oriente de Amazonas.
“Correspondientemente, acumulados significativos de precipitación se esperan en inmediaciones de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá, las regiones de La Mojana y El Catatumbo y el área marítima del Caribe y Pacífico colombiano. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias intermitentes de moderada intensidad. Especialmente, sobre el área marítima”, se resaltó.
El clima en Bogotá el martes 10 de febrero
El Ideam reportó que durante la mañana de este martes se espera en la ciudad condiciones secas con cielo mayormente nublado.
Respecto a horas de la tarde, el Ideam prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque estima probables lluvias entre ligeras y moderadas en algunos sectores.
“Durante la noche son previstas condiciones secas en gran parte de la ciudad. Sin embargo, se esperan probables lluvias entre ligeras y moderadas al norte y occidente de Bogotá”, concluyó el Ideam.
El pronóstico para otras ciudades
- Barranquilla: Cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, probables lloviznas sectorizadas durante la tarde y noche.
- Cartagena: Cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, probables lloviznas sectorizadas durante la tarde y noche.
- Medellín: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias de variada intensidad. Especialmente, durante la tarde y noche.
- Tunja: Se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco.
- Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se esperan probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas. Especialmente, durante la tarde y noche.
- Cali: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias de variada intensidad. Especialmente, durante la tarde y noche.