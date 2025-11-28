Nación
Ideam dio a conocer el pronóstico del clima para este viernes 28 de noviembre: lluvia, cielo nublado y hasta tormentas eléctricas
La entidad entregó el más reciente reporte sobre lo que se espera del clima durante esta nueva jornada.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante la jornada de este viernes, 28 de noviembre.
Se espera que para el día de hoy haya precipitaciones en diferentes y extensos sectores de las regiones Pacífico, Caribe (sur y centro), Andina (norte y occidente) y Orinoquia.
Los mayores acumulados de lluvias, que incluso pueden estar acompañados de tormentas eléctricas de forma dispersa, se estiman en los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Guainía.
Además, se prevén lluvias con menor intensidad y de carácter esporádico en Sucre, Atlántico, Boyacá, Tolima, Huila, Vichada, Guaviare, Vaupés y Caquetá.
En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la institución señaló que tendrá una nubosidad dispersa junto con predominio de tiempo seco, aunque puede haber precipitaciones al sur sobre la plataforma marítima.
En el caso de Bogotá, según el Ideam, durante la mañana se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descarta que haya lloviznas en el sur y occidente de la ciudad.
Ya en la tarde se prevé cielo entre parcial a mayormente nubado, que podría estar acompañado de ligeras lluvias, especialmente en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Usaquén.
Finalmente, para la noche habrá tiempo seco en gran parte de la capital del país.
Así estará el clima en otras ciudades
- Barranquilla: Se prevé un día con nubosidad variada y probabilidad de lloviznas en horas de la tarde y noche (T. máx.: 33 °C).
- Cartagena: Posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se estiman de lloviznas a lluvias moderadas en horas de la tarde y noche (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: Se pronostica una mañana e inicio de la tarde con probabilidad de lloviznas, para una noche con posible tiempo despejado (T. máx.: 28 °C).
- Tunja: Durante toda la jornada se espera predominio de tiempo seco con cielos de ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 18 °C).
- Bucaramanga: Se espera una jornada con tiempo seco predominante. No obstante, no se descartan algunas precipitaciones ligeras en horas de la tarde y/o noche (T. máx.: 27 °C).
- Cali: Se esperan condiciones nubosas con lloviznas y lluvias intermitentes a lo largo del día. (T. máx.: 29 °C).