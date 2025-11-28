Suscribirse

Nación

Ideam dio a conocer el pronóstico del clima para este viernes 28 de noviembre: lluvia, cielo nublado y hasta tormentas eléctricas

La entidad entregó el más reciente reporte sobre lo que se espera del clima durante esta nueva jornada.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
28 de noviembre de 2025, 12:28 p. m.
Lluvias en Bogotá
Personas caminando por una vía de Bogotá mientras que llueve. | Foto: Guillermo Torres

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante la jornada de este viernes, 28 de noviembre.

Se espera que para el día de hoy haya precipitaciones en diferentes y extensos sectores de las regiones Pacífico, Caribe (sur y centro), Andina (norte y occidente) y Orinoquia.

Reportan inundaciones y encharcamientos en varias vías de la ciudad.
Lluvias en la ciudad de Bogotá. | Foto: Bogotá Tránsito

Los mayores acumulados de lluvias, que incluso pueden estar acompañados de tormentas eléctricas de forma dispersa, se estiman en los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Guainía.

Además, se prevén lluvias con menor intensidad y de carácter esporádico en Sucre, Atlántico, Boyacá, Tolima, Huila, Vichada, Guaviare, Vaupés y Caquetá.

Contexto: El Ideam lanza importante alerta meteorológica: estos lugares se verán afectados en las próximas semanas

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la institución señaló que tendrá una nubosidad dispersa junto con predominio de tiempo seco, aunque puede haber precipitaciones al sur sobre la plataforma marítima.

En el caso de Bogotá, según el Ideam, durante la mañana se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descarta que haya lloviznas en el sur y occidente de la ciudad.

Lluvia
Dos mujeres caminando bajo la lluvia en Bogotá. | Foto: Juan Carlos Sierra

Ya en la tarde se prevé cielo entre parcial a mayormente nubado, que podría estar acompañado de ligeras lluvias, especialmente en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Usaquén.

Finalmente, para la noche habrá tiempo seco en gran parte de la capital del país.

Contexto: Descubren apartamento subterráneo secreto en Bogotá: viven habitantes de calle y hay cuchillos y objetos ocultos

Así estará el clima en otras ciudades

  • Barranquilla: Se prevé un día con nubosidad variada y probabilidad de lloviznas en horas de la tarde y noche (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se estiman de lloviznas a lluvias moderadas en horas de la tarde y noche (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se pronostica una mañana e inicio de la tarde con probabilidad de lloviznas, para una noche con posible tiempo despejado (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Durante toda la jornada se espera predominio de tiempo seco con cielos de ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: Se espera una jornada con tiempo seco predominante. No obstante, no se descartan algunas precipitaciones ligeras en horas de la tarde y/o noche (T. máx.: 27 °C).
  • Cali: Se esperan condiciones nubosas con lloviznas y lluvias intermitentes a lo largo del día. (T. máx.: 29 °C).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Apple sorprende en Black Friday 2025: ofertas ocultas que están rompiendo el mercado

2. River Plate desea a un colombiano: prensa Argentina reporta fichaje que resuena para 2026

3. Queja contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta supuesta omisión en el aval fiscal de la reforma a la salud

4. Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

5. Álvaro Uribe publica desgarrador mensaje de la Secretaria de Salud de Cali sobre debacle del sistema: “Se están muriendo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IdeamLluviasClima en Colombia Pronóstico del clima

Noticias Destacadas

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Carlos Betancourt, director (e) de la Dian.

Queja contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta supuesta omisión en el aval fiscal de la reforma a la salud

Redacción Semana
Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón

Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

Redacción Semana
Así quedó el carro del oficial del Ejército asesinado en Popayán, MinDefensa anuncia recompensa de más de 200 millones

Video: así quedó el carro del oficial del Ejército asesinado en Popayán; MinDefensa anuncia recompensa de más de 200 millones

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.