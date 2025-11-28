Ideam dio a conocer el pronóstico del clima para este viernes 28 de noviembre: lluvia, cielo nublado y hasta tormentas eléctricas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante la jornada de este viernes, 28 de noviembre.

Se espera que para el día de hoy haya precipitaciones en diferentes y extensos sectores de las regiones Pacífico, Caribe (sur y centro), Andina (norte y occidente) y Orinoquia.

Lluvias en la ciudad de Bogotá. | Foto: Bogotá Tránsito

Los mayores acumulados de lluvias, que incluso pueden estar acompañados de tormentas eléctricas de forma dispersa, se estiman en los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Guainía.

Además, se prevén lluvias con menor intensidad y de carácter esporádico en Sucre, Atlántico, Boyacá, Tolima, Huila, Vichada, Guaviare, Vaupés y Caquetá.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la institución señaló que tendrá una nubosidad dispersa junto con predominio de tiempo seco, aunque puede haber precipitaciones al sur sobre la plataforma marítima.

En el caso de Bogotá, según el Ideam, durante la mañana se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descarta que haya lloviznas en el sur y occidente de la ciudad.

Dos mujeres caminando bajo la lluvia en Bogotá. | Foto: Juan Carlos Sierra

Ya en la tarde se prevé cielo entre parcial a mayormente nubado, que podría estar acompañado de ligeras lluvias, especialmente en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Usaquén.

Finalmente, para la noche habrá tiempo seco en gran parte de la capital del país.

Así estará el clima en otras ciudades