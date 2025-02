Identifican a presuntas agresoras de Érika Morales, joven que quedó cuadripléjica tras botellazo y pide la eutanasia

A través de su cuenta de Facebook, en la que ha mantenido una lucha para lograr que haya justicia y que lo sucedido con su hermana no quede en la impunidad, la mujer confirmó que ya sabe quiénes fueron las causantes de todo.

“Ahora, más que nunca, voy a seguir luchando para llegar a la justicia que tanto pedimos por todo el daño causado. No me cansaré hasta ver presas a las que mataron a mi hermana en vida y son las causantes de todo esto”, señaló.

“Justicia por mi hermana, que esto no quede en el olvido porque ella ha sufrido mucho, no lo merecía, le arrebataron sus sueños” , agregó.

Ocho sentencias y el Congreso no regula la eutanasia; Corte Constitucional insiste en que no es solo para pacientes terminales

Contexto: Ocho sentencias y el Congreso no regula la eutanasia; Corte Constitucional insiste en que no es solo para pacientes terminales

En otra publicación, la joven no ocultó el gran dolor que siente por el proceso que ha tenido que vivir su hermana y por el hecho que, si le llegan a aprobar la eutanasia, la verá partir de este mundo, pero es consciente de que eso es lo que ella quiere y lo mejor desde su punto de vista.

“Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana. ¿Saben? Ningún comentario malintencionado me importa hoy, solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana”, escribió.