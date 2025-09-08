Incautan poderoso arsenal a la Segunda Marquetalia en el Vichada

Un duro golpe dieron las fuerzas militares al Grupo Armado Organizado residual Estructura 53 de la Segunda Marquetalia en Vichada.

Se trata de la captura de dos presuntos integrantes de las redes de apoyo del grupo armado, a quienes les incautaron un poderoso arsenal y material de comunicaciones.

Los detenidos cayeron en medio de una operación conjunta entre el Ejército, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El epicentro de la operación fue la inspección de Santa Cecilia, en el municipio La Primavera, en Vichada.

Como resultado, las fuerzas militares informaron que incautaron “importante material de guerra y comunicaciones, cuatro fusiles, tres pistolas, 13 proveedores y más de 650 cartuchos de diferentes calibres”.

Además, dos radios de comunicación, nueve equipos de campaña y dos teléfonos celulares.

Estos últimos podrían ser claves para dar con información de inteligencia y poder contrarrestar el accionar de este grupo armado.

Fusiles incautados a la Segunda Marquetalia en Vichada. | Foto: Suministrado a Semana

“Estos elementos evidencian la capacidad bélica con la que pretendían intimidar a la población y sostener sus actividades delictivas en la región”, se informó.

La Segunda Marquetalia es un reducto de exguerrilleros que decidieron no acogerse a los Acuerdos de Paz de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc.

Recientemente, han estado en boca de la opinión pública por su presunta participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

El congresista fue víctima de un atentado a bala el 7 de junio mientras lideraba un encuentro político en el occidente de Bogotá y murió el 11 de agosto. Un día después, en medio de una ceremonia de ascensos de generales de la Policía, el presidente Petro dijo que era “probable” que la disidencia de las Farc de la Segunda Marquetalia haya estado detrás del atentado.

“Y es probable, no puedo afirmarlo, que es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad”, aseguró el jefe de Estado.

“Porque hay que afirmarlo con certeza. Los señores disidentes y el señor Iván Mordisco están al servicio y bajo órdenes en la estructura de la Junta del Narcotráfico Multinacional de las mafias. Y lo mismo el llamado Clan del Golfo”, añadió.

Además, el presidente aseguró que pidió ayuda internacional para determinar las causas del asesinato.