“Increíble que del presupuesto toque responder por los incumplimientos de Farc”: crítica de Álvaro Uribe

El senador del partido Comunes, Carlos Antonio Lozada, generó una gran polémica por afirmar que los exintegrantes de las Farc ya entregaron todos sus bienes y no tienen más dinero por entregar y que sirva para reparar a las víctimas del conflicto.

Lozada respondió de esa manera al director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, quien afirmó que las extintas Farc no han entregado recursos suficientes para reparar a las víctimas y que hay incumplimientos.

“A quien le corresponde reparar económicamente a las víctimas es al Estado; entre otras cosas, a través de la entidad que usted dirige, según está establecido en la ley 1448 de 2011″, dijo Lozada.

Doctor Ramón Rodríguez le recomiendo leer, y que sus asesores le ayuden a entender, la sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional, así como las sentencias C-674 de 2017 y la C-007 de 2018, y se dará cuenta que: pic.twitter.com/6eMFtZAHUs — Julián Gallo (@JGalloComunes) February 19, 2022

Agregó que el director de la Unidad de Víctimas debe leer “la sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional, así como las sentencias C-674 de 2017 y la C-007 de 2018, y se dará cuenta que” es el Estado quien debe reparar a las víctimas.

Según el senador del partido Comunes, el Gobierno está engañando al país y estigmatizando a los firmantes de la paz, ya que “bien sabe que las Farc ya no existen; no hagan politiquería con el dolor de las víctimas, no sean irresponsables”, le dijo Lozada al funcionario.

Por esa razón, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a esta postura de Lozada y reconoció que no le sorprenden las declaraciones del excomandante guerrillero porque los líderes del No advirtieron este tipo de situaciones: “A mí no me sorprende, se venía venir. Incluso hubo un poco más de aportes de los que se desmovilizaron en la ley de Justicia y Paz”.

Además, Uribe dijo que es increíble que en medio de la crisis económica que hay en el país por cuenta de la pandemia del coronavirus, le toque “al presupuesto nacional atender a las víctimas” por los incumplimientos de las Farc.

La postura de Lozada fue respaldada por Rodrigo Londoño, quien fue conocido como Timochenko. Al ser consultado sobre la reparación a las víctimas por el atentado contra el club El Nogal, dijo que en ninguna parte del acuerdo dice que las Farc deben repararlas. “Son 320 páginas del acuerdo y no recuerdo que esté en ningún lado. Sería un hecho inédito en el mundo que un grupo subversivo que estaba peleando contra el Estado, le den la potestad de reparar a las víctimas. Nosotros ya le dimos lo que teníamos al Estado”.

En lo que sí tiene razón Timochenko es que la entonces guerrilla entregó unos recursos al Estado, pero nunca hubo claridad sobre el tema y muchos bienes entregados no se pudieron monetizar, por lo que sectores calificaron esa “entrega” de irrisoria. En efecto, el Estado es el encargado de reparar a las víctimas pero con los recursos que debieron entregar los entonces guerrilleros.

Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, último jefe del secretariado de las Farc y hoy máximo dirigente del Partido Comunes. - Foto: Comisión de la Verdad.

El director de la Unidad de Víctimas dijo que las extintas Farc no cumplieron con sus obligaciones para restaurar a las víctimas del conflicto. “Hay bienes con extinción de dominio con dificultades para monetizar y no es fácil de comercializar, esos son los bienes que nos entregaron. Si me preguntan cuántos recursos hemos recibido fruto de los acuerdos, diría que no hay ni un peso”, dijo Ramón Rodríguez.

El funcionario dijo que, de acuerdo con las cifras, lo más cercano para indemnizar es una suma aproximada a los $42.000 millones entre dinero en efectivo, dólares, y productos como oro, pero que están en proceso a través de una fiducia y otros en extinción de dominio.

Los exintegrantes de las Farc han dicho que ya entregaron todo y no tienen nada más por aportar y a juicio de Timochenko la mejor reparación sería implementar en su totalidad el acuerdo de paz.