¿Indirectazo a Petro? Procurador Gregorio Eljach pide respeto a los jueces y a las decisiones judiciales

“Buscan es la destrucción del gobierno progresista, de las reformas que votó el pueblo, es el lawfare, que ya no podrá detener la voz del pueblo (...) Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente...”, dijo Petro en su cuenta de X.