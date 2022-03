Ingrid Betancourt se pronuncia sobre aparición de 500 mil votos irregulares

Cada día son más las voces que se suman al rechazo del presunto fraude cometido en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo. Para expertos, políticos y votantes, es inaudita la diferencia que se dio entre el conteo preliminar hecho por los jurados de votación y el reconteo final realizado por la Registraduría.

Cabe recordar que hasta el pasado jueves eran más o menos 390.000 la diferencia solo en la votación del Pacto Histórico. Este resultado le ayudó a la coalición de izquierda a obtener tres curules más de las anunciadas el día de los comicios: de 16 curules en el Senado, pasaron a tener 19.

Sin embargo, mientras pasan los días, la diferencia, increíblemente, va aumentando un poco más, ya sea en beneficio de la colectividad cuyo candidato presidencial es Gustavo Petro o de otra coalición o partido político en el país.

Frente a esta situación se manifestó la candidata del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, quien aseguró que, aunque no se atreve a hablar de fraude, sí está sorprendida con el cambio de números tan abismal entre uno y otro conteo.

“No podemos decir esto simplemente lo pasamos y ya, 500.000 votos que aparecen no sabemos de dónde”, dijo.

Asimismo, desde su posición de centro político, Betancourt aseguró que esto no es de extremos, sino de intentar hallar la respuesta a una situación que perjudica a todos los colombianos, pues es la misma democracia la que está en juego.

“La pregunta no es si esto es del uribismo o el petrismo, el tema es la democracia (…) todos tenemos derecho a reclamar y hasta no estar tranquilos y satisfechos con los resultados, los resultados simplemente no son válidos”, recalcó sobre esta bochornosa situación que tiene a la Registraduría, especialmente a su jefe Alexander Vega, contra las cuerdas.

Por esto, señaló que el país necesita “una respuesta del registrador, para que sea él mismo, como encargado de la entidad oficial de las votaciones quien explique “de dónde salen esos votos, por qué se dio este hecho, a quién se le quitaron”.

Ingrid Betancourt durante del debate de 'Los que son', desarrollado por SEMANA y El Tiempo - Foto: Alexandra Ruiz

“No pueden simplemente aparecer votos de la noche a la mañana, ¿eran nulos?, ¿dónde estaban? (…). Que la Procuraduría intervenga también puede ser una garantía”, añadió Betancourt.

Finalmente, dijo que esto necesita una respuesta rápida, porque no se trata de una diferencia de cien o doscientos votos, “estamos hablando de medio millón de votos, una votación tan grande como la que pudo tener Francia Márquez o Sergio Fajardo, no es simplemente un detalle”.

“Hasta que no tengamos esas respuestas no me voy a sentir tranquila”, concluyó.

Aunque Betancourt no solicitó un reconteo de votos, sí hay varios personajes de la política colombiana que han puesto esta opción como la única en medio de esta polémica, con muchos, incluso, amenazando con rechazar la legitimidad de las votaciones en caso de que la Registraduría no cumpla con sus demandas.

“Estas elecciones dejan toda la desconfianza. (Formularios) E-14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico. No se puede aceptar este resultado”, escribió el expresidente Álvaro Uribe, uno de los más acérrimos críticos de esta situación.

Mismo pensamiento fue el que mostró el partido de Uribe, el Centro Democrático, que por medio de un comunicado de prensa manifestó que “no se debería declarar la elección de candidato alguno hasta hacer un reconteo total, público, voto a voto, con la revisión sobre tachones o alteraciones en los tarjetones y en los formularios de consolidación, como el E11, el E14 y el E24″.

“Sin claridad, el nuevo Congreso sería ilegítimo y muchos ciudadanos no podrían reconocer el resultado electoral”, finalizó la misiva de esta colectividad.