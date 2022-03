Insólito: La factura de luz más cara de la historia, cerca de 270 millones de pesos

Los cobros en las facturas de los servicios públicos, suelen ser altos, independientemente del estrato socioeconómico, la ciudad o incluso, del mismo servicio del que se esté hablando. En diferentes épocas de la historia, se han conocido personas a las que algún recibo, les ha llegado con cifras exageradas que no tienen nada que ver con el servicio prestado.

Ademar Miranda, es un reconocido empresario en la ciudad de Barrancabermeja, Santander y es a quien le llegó una factura con el cobro por el servicio de luz más costoso de lo normal, pues en esta ocasión, el recibo exige un valor total a pagar de 276 millones de pesos, según afirma Enlace Noticias Barrancabermeja.

“Me llegó una factura aquí a mi casa, por 276.076.805 millones de pesos de energía, estamos realmente sorprendidos porque ¿cómo vamos a pagar una cifra tan gigantesca como esa? Nosotros somos simplemente una familia que convivimos solo 3 personas aquí” , manifestó el afectado.

Ademar Miranda impuso ya un derecho de petición. - Foto: Factura luz 200 millones Ademar Miranda- Foto: Pantallazo Enlace Noticias Barrancabermeja

“Pareciera que la electrificadora quisiera castigar a todo aquel que instala paneles solares, que a nivel mundial se están imponiendo porque ayudan a proteger el medio ambiente y fuera de eso ayudan a las familias a que con una inversión importante, también se ahorren los costos de la energía, y que es una de las metas que tiene no solamente el gobierno actual, sino que han tenido todos los gobiernos que han legislado en favor de este método de producir energía eléctrica” añadió Miranda.

El empresario dijo: “Apenas llegó la factura presentamos un derecho de petición a la electrificadora pidiéndole claridad sobre lo que nos están cobrando en esa factura. Esperamos que prontamente la respondan y nos den todas las explicaciones del caso, que nos merecemos”.

“Casi me da un infarto, si sufriera del corazón ahí hubiese quedado privado”, apenas leyó el recibo, pensó que eran $276.000, pero luego de rectificar, se dio cuenta que el valor escrito era la que supera los 200 millones de pesos, según lo registró Blu radio.

“No me explico de dónde sale esa cifra, porque en la casa vivo con otras dos personas. Creo que se trata de un error, y un error garrafal, porque en mi casa el consumo de energía con la Electrificadora de Santander no supera los $250.000 mensuales”, y agregó: “Si no hay una solución, me tocará hacer una recolecta o vender la casa o que me la reciba la ESSA como forma de pago porque no tengo cómo pagar ese valor”, aseveró en dicho medio.

Cabe mencionar que Miranda, ha sido miembro directivo de la cámara de Comercio de Barrancabermeja y está a la espera de la respuesta por parte de la empresa que brinda el servicio de luz en dicha región.

Además, la electrificadora hace parte del Grupo EPM y entre sus proyectos, está el hecho de facilitar el acceso a la energía solar bajo el modelo de diseño y suministro del sistema fotovoltaico a sus clientes, por eso sorprende el exagerado cobro a uno de sus clientes que promueve la energía sostenible.