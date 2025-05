No hubo medidas de protección, ni siquiera la llamaron para ampliar la denuncia. No la visitaron en su casa y tampoco le dieron el famoso pito de auxilio con el que arranca la seguridad de las mujeres en riesgo de feminicidio. Se quedó sola, con su asesino de vecino.

El propio reporte de las autoridades advierte que no se alarmaron de su desaparición, pues era frecuente que no llegara a su casa, además señalan que era “trabajadora sexual”. El perfil no le favoreció a Cristina Paola, su vida la condenó a muerte. Ni siquiera su cuerpo inerte fue digno de atención.