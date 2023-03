Instalación de cepos en las zonas de parqueo pago en Bogotá se volvió un dolor de cabeza: ¿negocio o fallas en el sistema?

Las zonas de parqueo pago en Bogotá, que se empezaron a implementar desde finales de 2021 para prever el uso adecuado del espacio público y corregir el mal estacionamiento en vía, y sobre todo para reducir la congestión vehicular, en vez de ser una medida que ayude a organizar la movilidad en la capital del país, se ha convertido, según lo denuncian una gran cantidad de usuarios, en un verdadero dolor de cabeza para quienes acceden al servicio.

A la fecha, la Terminal de Transporte, que es la entidad encargada de operar el sistema, ya tiene señalizadas un total de 11 zonas de parqueo pago en la ciudad ubicadas en las localidades de Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Barrios Unidos, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe y Fontibón.

Entra en operación segunda área de implementación de la Zona de Parqueo Pago. - Foto: Terminal de Transporte de Bogotá.

El usuario que desee acceder al servicio, tendrá que pagar por adelantado, ya sea en efectivo o a través de la aplicación móvil, el tiempo que va durar estacionado en esta zona. La tarifa mínima a cancelar es de 10 minutos. Si el usuario por alguna razón deja parqueado su carro más tiempo del que pagó inicialmente, se expone a que le instalen un cepo a su vehículo para inmovilizarlo, y si bien con esta medida la intención es sancionar a quienes sacan excusas para parquear sus carros en vía pública, las formas y las maneras en la que se están instalando los cepos, dejan muchos cuestionamientos, en donde el único afectado es el programa de zonas de parqueo pago a que le ha apostado la Alcaldía.

Y no es para menos, desde hace varios meses para acá se han incrementado las denuncias de usuarios quienes advierten procedimientos, al parecer, irregulares en la instalación de los cepos, ya sea porque les inmovilizan los vehículos varios minutos antes de que termine el tiempo que pagaron, o porque acceden a la aplicación para adicionar y pagar por más tiempo, y después, al llegar al lugar donde está el carro, resulta que al carro o a la moto le instalaron un cepo porque inexplicablemente el facilitador nunca recibió la notificación de que el usuario pagó por más minutos.

Hay quienes denuncian además que al llegar a la zona de parqueo pago no hay ningún facilitador cerca a quien pagarle por el tiempo del estacionamiento, pero irónicamente, tan solo minutos después de salir rápidamente de la diligencia, y al regresar al lugar donde está parqueado el carro, ya hay un cepo instalado en el vehículo.

“Las zonas están diseñadas para engañar y quitarle dinero a la gente. Recientemente llegué a una zona de parqueo pago y a pesar de duré varios minutos tratando de buscar a un facilitador para cancelar el dinero, no lo encontré, y tomé la decisión de ir rápidamente a realizar mi diligencia, y a los 10 minutos cuando llegué de nuevo, el carro ya tenía un cepo instalado y me obligaron a pagar $90.000″, aseguró un usuario.

Los vehículos que no paguen al tiempo el servicio, serán inmovilizados con un cepo. - Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

Otro usuario, que usó el servicio de la zona de parqueo pago en la calle 95 con carrera 23, también denunció una situación similar. “Los facilitadores se esconden cuando uno llega a la zona, no hay manera de cómo pagarles por el tiempo que uno va a durar. Duré menos de 30 minutos, pero cuando regresé ahí si había tres facilitadores y mi carro ya tenía un cepo instalado”, comentó.

Es así como los usuarios se ven en la obligación de pagar para que le retiren el cepo, cuyo valor en este 2023 asciende entre 70.000 y 90.000 pesos dependiendo de la zona de parqueo pago, sin contar además el tiempo que deben esperar, en ocasiones más de una hora, para que le desinstalen el cepo.

Ahora, si bien es justificable que instalen un cepo cuando el usuario hizo uso de la zona sin pagar, lo que no se entiende es por qué están instalando cepos a los carros que aún no se las ha culminado el tiempo. Así le ocurrió esta semana que termina, a un ciudadano londinense que lleva más 16 años viviendo en Colombia y que pagó por usar una zona de parqueo pago en el Virrey, pero a quien le instalaron un cepo en su carro sin justificación alguna.

Se trata de Richard McColl, quien en diálogo con SEMANA, narró cómo sucedieron los hechos. “Estaba en la zona del Virrey llevando a mi hijo a una cita odontológica, las bahías de las zonas de parqueo pago estaban libres, estacioné y vía aplicación, con tarjeta de crédito, pagué $6.600 por una hora. La cita de mi hijo fue muy rápida, y aún me quedaba media hora de parqueo, así que decidimos ir a comer un helado cerca, y resulta que estando en la heladería vi que de un momento a otro se acercaron los facilitadores e instalaron un cepo”, comentó.

Este fue el cepo que le instalaron al carro de Richard McColl. - Foto: Tomado del Twitter @CasaAmarilla

Lo irónico, de acuerdo con McColl, es que aún no había culminado la hora que el pagó por el parqueo y él vio el momento exacto en el que pusieron un cepo en su carro, y fue tan solo unos pocos minutos después que le pusieran el cepo, que le llegó diciendo que el tiempo se la había vencido.

“Yo tenía el recibo de cuando hicimos el pago, el cual mostraba la hora exacta de cuando empezó a correr el tiempo, pero faltando alrededor de 10 minutos para que culminara la hora, nos llegó el mensaje que el tiempo se había agotado y aún así, antes de que llegara el mensaje, los facilitadores ya habían instalado el cepo”, precisó.

1/4 Con quien me quejo?



Pague una hora de parqueadero.



Me inmovilizaron a los 30 minutos de haber parqueadero pic.twitter.com/zxcxqseaAz — Richard McColl (@CasaAmarilla) February 28, 2023

Como era de esperarse, McColl le reclamó de inmediato a los facilitadores que le instalaron el cepo, pero ninguno de ellos, según lo relató a SEMANA, se mostró dispuesto a ayudarlo, y por el contrario le advertían que el caso lo debía revisar un supervisor, pero casualmente en las zonas cercanas, no había ningún supervisor, es decir, no había quién le recibiera la queja y las pruebas a McColl para que el cepo le fuera retirado del carro.

Este ciudadano londinense, quien es corresponsal independiente en Colombia de varios medios británicos, tuvo que esperarse más de una hora en esta zona y si bien al final no tuvo que pagar los cerca de $100.000 para que le retiran el cepo, su carro si terminó con un gigantesco rayón por el que nadie le respondió.

McColl hizo uso de las redes sociales para divulgar lo sucedido y de inmediato empezaron a llegar mensajes de apoyo y comentarios de otras personas quienes denunciaron situaciones similares en esa misma zona de parqueo pago y en otras zonas de Bogotá.

Fallas en la aplicación

El caso de McColl no solo puso en evidencia las posibles irregularidades en las que estarían incurriendo algunos facilitadores con la instalación de cepos cuando el tiempo de pago aún no ha terminado, sino que además evidenció que se presentan constantes fallas en la aplicación móvil.

De hecho, en una de las respuestas que la Terminal de Transporte le dio a McColl vía Twitter, da a entender que todo se debió a una falla de la aplicación. “Se instaló el cepo debido a la demora inusual del procesamiento de la transacción, operación que es ajena a la Terminal de Bogotá”, le contestaron.

Lamentamos los inconvenientes causados. De acuerdo con el informe del área de Operaciones, se instala el cepo debido a la demora inusual del procesamiento de la transacción, operación que es ajena a la @TerminalBogota. Una vez fue reportado el pago, el cepo es retirado sin cobro — Zona De Parqueo Pago (@ZonaParqueoPago) March 1, 2023

Pero las fallas no se estarían presentando únicamente con McColl, pues al revisar Play Store, una gran cantidad de comentarios bastantes negativos dejan muy mal parada a la aplicación, de hecho, tan solo tiene una calificación de 1,7 sobre 5.

Mal uso del cepo

Para el experto en temas cívicos, Germán Sarmiento, la Terminal de Transporte, que es el operador del sistema, está fallando en la forma en la que está decidiendo usar los cepos y en la atención que se le está dando a los usuarios.

“La verdad no creo que haya una mala intención en el uso de los cepos, lo que sí es cierto es que hay un gravísimo error en la forma en la que están utilizando estos cepos. En primer lugar, lo que debería estar buscando las zonas de parqueo pago, es ganar una clientela dado que este es un servicio que a duras penas lleva un poco más de un año en la ciudad y tiene un reto grande de consolidarse en un mercado competitivo de oferta de parqueaderos, por consiguiente, al utilizar el cepo de esa manera, lo que están haciendo es perder los clientes”, señaló Sarmiento.

Y agregó: “quienes están acudiendo a las zonas de parqueo pago son potenciales clientes, pero si en dado se pasan unos pequeños minutos, la Terminal los está sancionando imponiéndoles un cepo y obligándolos a pagar más de $90.000, en últimas lo que hace es que el usuario no vuelva a utilizar la zona de parqueo pago”.

Carros parqueados en vía sin ningún tipo de restricción - Foto: Tomado del Twitter @CasaAmarilla

Irónicamente, lo que no se explica Sarmiento, ni la gran mayoría de los usuarios, es por qué están instalando cepos a quienes sí quieren empezar a pagar usando las zonas de parqueo pago, y por el contrario, no están haciendo lo mismo con vehículos que se parquean en lugares aledaños pero que no son zonas de parqueo pago y que no reciben ningún tipo de sanción porque parquear indebidamente en espacio público.

“El esquema necesita ganarle clientes a la oferta de parqueaderos, por lo tanto el sistema debería comportarse como un empresa y competir de manera más acorde, pero ese no ha sido el enfoque”, puntualizó Sarmiento.

¿Qué responde la Terminal de Transporte?

Frente a la denuncia relacionada con posibles casos en los que los facilitadores estarían colocando los cepos minutos antes de que culmine el tiempo que el usuario canceló, la Terminal de Transporte le afirmó a SEMANA que “Desde el inicio de la operación (2 de noviembre de 2021) hasta la fecha se han realizado 151.033 transacciones electrónicas y solo se encuentra un caso reportado en el que se haya instalado cepo, sin que el tiempo que se pagó haya terminado”.

Y agregó: “En este caso nuestro recofacilitador (persona que supervisa el pago de los vehículos) no identificó el pago anticipado debido a un fallo tecnológico, por lo que procedió a instalar el cepo. Con el objetivo de mitigar esta situación, se decidió la no instalación de cepos hasta tanto no se hubiera superado la falla tecnológica”.

Ahora, en relación a por qué hay tan poco personal en las zonas de parqueo pago, lo que en muchas ocasiones impide que las personas le puedan pagar a los facilitadores el tiempo que van a utilizar, la Terminal señaló:

“El recaudo en las Zonas de Parqueo Pago fue diseñado para realizarse a través de aplicaciones móviles. Sin embargo, en el proceso de implementación del proyecto y con el objetivo de formalizar a los antiguos cuidadores de carros, en una primera etapa se definió la disposición de personal en vía que guíe y apoye a los usuarios en el proceso de registro y pago por el uso de las Zonas de Parqueo Pago. Constantemente hacemos campañas de divulgación para que los usuarios utilicen la aplicación cuando no ubiquen un facilitador en la Zona de Parque Pago”.

Frente a las críticas que también ha recibido la Terminal por únicamente colocarse cepos en las zonas de parqueo pago, pero no en lugares aledaños donde los vehículos se parquean sin ninguna restricción, la entidad manifestó: “la instalación de cepos en las Zonas de Parqueo Pago es diferente a la instalación de cepos que realiza la Secretaría de Movilidad en las zonas en donde es prohibido parquear”.

Zonas de parqueo en Bogotá. - Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

“La Terminal de Transporte, solo realiza la instalación de cepos en las Zonas de Parqueo Pago a los vehículos que no han hecho el pago de manera anticipada, lo cual es parte de las condiciones de servicio. No obstante, en articulación con la Secretaría de Movilidad se realizan operativos para controlar la evasión en zonas aledañas al proyecto ZPP. Estas acciones las estamos fortaleciendo2, añadió.

De acuerdo con la Terminal de Transporte, desde la implementación del proyecto en noviembre de 2021, se han recibido 334 peticiones relacionadas con la instalación de cepos de 1´125.101 usos hechos por nuestros usuarios en las Zonas de Parqueo Pago.

Por otro lado, la Terminal le reveló a SEMANA que el proyecto Zona de Parqueo Pago ha recaudado más de 7 mil millones de pesos al cierre de febrero de 2023 y que por la instalación de cepos se han recaudado más de 800 millones de pesos, lo que equivale al 13 % del recaudo total.

Para el año 2023 se proyecta ingresar en seis nuevas áreas de implementación, en las localidades: Barrios Unidos, Engativá, Suba, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe, Tunjuelito y Antonio Nariño. Así mismo, se continúa con el proceso de expansión de las áreas ya implementadas, en las localidades de Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Mártires, Fontibón, Puente Aranda y Santa Fe.

Finalmente, la Terminal de Transporte, tras el aumento de quejas, dispuso de las siguientes líneas de atención para que los usuarios den a conocer sus inconformidades: Línea call center: (601) 9193333, PQRSD: zonadeparqueopago@terminaldetransporte.gov.co.