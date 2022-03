Joven aceptó tamal de supuesto comprador de votos antes de votar por Petro

“Por todas las redes sociales que tengan disponibles, pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del cambio”, es el polémico mensaje que dejó Gustavo Petro a sus seguidores el pasado 12 de marzo, en el marco de las elecciones legislativas que se realizaron este domingo.

De acuerdo con el precandidato del Pacto Histórico, la idea es que los ciudadanos puedan hacerle ‘conejo’ a los corruptos, recibiendo el soborno pero votando por la persona que ellos mismos sientan que puede representarlos en el Congreso de la República.

Por todas las redes que tengan disponibles pidanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto.



Es la hora del Cambio.



RT a este mensaje. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 12, 2022

Sin embargo, esta propuesta no fue bien recibida entre los contradictores del líder de la Colombia Humana, a quien tildaron de “oportunista” y “delincuente”, asegurando que aun votando a consciencia, el simple hecho de que un ciudadano reciba un soborno lo convierte en cómplice del delincuente que quería comprar su voto.

“Lo que creo que está claro es que no se puede pedir que se sea blando con el delito cuando le favorece a uno. La compra de voto es un delito y debe ser denunciado (…) Mi invitación es que, a quienes les ofrezcan plata, denuncien y no la reciban. No puede ser que los mismos candidatos promuevan delitos como compras de voto”, dijo el ministro del Interior, Diego Palacios, en representación del Gobierno nacional.

No obstante, varios de los seguidores de Petro decidieron hacer caso al consejo que el mismo senador dio, aceptando la supuesta coima que ofrecieron algunos presuntos compradores de votos, ajenos al Pacto Histórico, para luego ir a votar, precisamente, por esta coalición y por Petro como candidato oficial a la Presidencia por dicha colectividad.

Ejemplo de esto es un usuario de Twitter que aseguró en redes sociales haber recibido un tamal a un político uribista (a quien no menciona), para luego votar por Gustavo Petro.

“Le recibí el tamal a un compra votos del Centro Democrático, pero voy a votar por el Pacto Histórico y por Gustavo Petro ¡Toma lo tuyo!”, escribió el ‘tuitero’.

Le recibí el tamal a un compravotos del centro democrático... Pero voy a votar por el #PactoHistorico y por @petrogustavo. Toma lo tuyo!! #PetroPresidente2022 @PactoCol pic.twitter.com/5LWzvls2OP — Fer M. (@FerM0824) March 13, 2022

Por supuesto, esta confesión hizo que varias personas comentaran la publicación del joven, algunos felicitándolo por hacer valer su voto, mientras que otros criticaron que actuara como “un borrego del guerrillero asesino”, tal como escribió uno de ellos.

“Buen provecho, ojalá muchos disfruten de cometer la osadía de recibir la plata y el almuerzo y después votar a conciencia por el Pacto Histórico para senado y cámara, y por Petro en la consulta”; “Ratas hps, pide uno el tarjetón de Equipo por Colombia y dicen que no hay. A mí pasaron de una vez el del Pacto Histórico”; “¿Dónde están dando tamales para que me den cuatro y luego de votar por el Pacto Histórico comérmelos?” y “Disfrute el tamalito, porque si queda Petro esa será la última comida que va a tener”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe recordar que Gustavo Petro no fue el único que defendió su particular forma de hacer ‘conejo’ a los corruptos, pues el cabeza de lista del Pacto Histórico para el Senado, Gustavo Bolívar, aprovechó en su cuenta de Twitter para aceptar que estaba de acuerdo con esta estrategia, además de lanzar pullas a los personajes que criticaron al líder de la izquierda colombiana.

“Cínicos. Los compradores de votos indignados porque le pedimos a la gente que reciba la plata y no vote por ellos. Es plata que le han robado a la gente. Es en sí, una devolución. Les están envolviendo una ínfima parte de lo que les han robado. ¡#AgárraleLaPlataAlCorrupto es tuya!”, escribió Bolívar en la red social.