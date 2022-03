“Yo no sé si esto lo escribió Petro sobrio o no”, Fico Gutiérrez sobre polémico trino de Petro

El candidato Gustavo Petro generó todo un revuelo en horas recientes al decir a sus seguidores en Twitter que no importa si les pagan por el voto pero que voten por él.

“Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del cambio”, afirmó Petro.

Federico Gutiérrez lo criticó y cuestionó si estaba en estado de alicoramiento, apelando al episodio de sucedió en Girardot donde salió a dar un discurso pasado de copas.

“Yo no sé si esto lo escribió Petro sobrio o no. Pero es el colmo que en vez de invitar a la gente a denunciar este delito, se quiera aprovechar de él. Está desesperado. Vamos a derrotarlo en las urnas. Vamos a ganar”, le dijo Fico.

Yo no sé si esto lo escribió Petro sobrio o no. Pero es el colmo que en vez de invitar a la gente a denunciar este delito, se quiera aprovechar de él.



Está desesperado. Vamos a derrotarlo en las urnas.



Vamos a ganar 🇨🇴 https://t.co/9pgKDMDcFf — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 13, 2022

A Petro le han llovido críticas por haber dado estas declaraciones, sabiendo que se trata de un delito tan delicado como es la compra de votos. Un claro ejemplo es lo sucedido alrededor de la exsenadora Aida Merlano, hoy prófuga de la justicia y quien hace cuatro años sacó una de las mejores votaciones a costas de ese delito. Por estos hechos ha relacionado al candidato Alejandro Char.

El expresidente Álvaro Uribe cuestionó fuertemente a Petro. “Este trino es de un truhán, no puede ser que lo haya escrito el dr. Petro, candidato presidencial, que seguramente invitaría a denunciar y no a participar del delito”, señaló el líder del Centro Democrático.

En general le han pedido a Petro que en vez de avalar un hecho tan grave lo denuncie e invite a que no se presente.

Algunos ya se preguntan si las declaraciones le podrían traer problemas a Petro o algún tipo de sanción en términos electorales, sin contar que aún tiene el fuero y la responsabilidad de un senador de la República. Asimismo, le reclaman que se trata de un candidato a la Presidencia y que por lo tanto debería tener más responsabilidad al publicar este tipo de mensajes.

“Lo dicho, Gustavo Petro es un hampón, aliado con lo más putrefacto de la clase política, mantiene su espíritu maligno de guerrillero y asesino, disfruta la destrucción del pueblo, e incita a recibir dinero al pueblo atropellado por el mismo y los corruptos que lo rondan. ¡Asco!”, aseguró la candidata a la Cámara por el Valle de Cambio Radical, Juanita Cataño.

El candidato David Barguil del Equipo por Colombia también criticó el mensaje de Petro por buscar a toda costa ser presidente. “El talante moral de alguien que no incentiva al ciudadano a denunciar un delito electoral, sino que lo utiliza en beneficio propio evidencia a un ser inescrupuloso capaz de cualquier cosa por unos votos. Qué peligro alguien así manejando el país. El fin no justifica los medios”, señaló Barguil.

El mensaje ha generado tanta polémica que incluso desde el Gobierno nacional le respondieron a Petro. La jefe de gabinete, María Paula Correa lo cuestionó. “La filosofía de este candidato: si te ofrecen comprar tu voto, no denuncies, sé cómplice, y vota por mí”, señaló la alta funcionaria.

El ministro del Interior Daniel Palacios también le respondió al candidato y le pidió denunciar esos hechos y no apoyarlos. “El mensaje de un candidato presidencial debería ser el de pedirle a los ciudadanos que no se presten para la compra de votos, en vez de motivarlos. A que denuncien, no a cometer un delito electoral. Liderar es hacer lo correcto, lo legal. ¡Inclusive cuando significa menos votos!”, afirmó Palacios.

El actor Julio César Herrera evidenció que se trata de un mensaje desafortunado y que lo importante es denunciar.

El mensaje se presenta a tan solo horas de que se abran las urnas para las consultas interpartidistas que definirán los candidatos de cada sector.