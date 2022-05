Joven bogotana denuncia brutal golpiza de su ex por negarse a tener relaciones sexuales

Por medio de su cuenta en Instagram, una mujer denunció que por negarse a tener relaciones sexuales con su expareja fue brutalmente golpeada por él, dejando en su rostro marcas de la agresión, situación que ya puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Secretaria de la Mujer en Bogotá.

Los hechos, según relató la joven identificada como Valentina de la Torre, se registraron en la madrugada del pasado sábado 14 de mayo cuando se encontraba en compañía de varios amigos y de su exnovio José Diego Contreras, quien reaccionó de manera violenta cuando se negó a irse con él a un cuarto para tener relaciones sexuales, según denunció.

“Su reacción fue golpearme en repetidas ocasiones hasta quedar en el piso incapaz de moverme y con dificultad para respirar. Un amigo de él se dio cuenta de lo que estaba pasando y logró quitármelo de encima”, relató en la red social.

En un post en redes sociales, Valentina agregó que “al parecer José Diego no tenía la más mínima intención de detenerse. Las palabras de su amigo fueron: menos mal me di cuenta y logré pararlo porque ese tipo te iba a matar”.

“Hago esta denuncia pública para que se siga escuchando nuestra voz, no estamos solas y no nos vamos a quedar calladas. No tenemos por qué vivir con miedo. Ya estuve en comunicación con la Línea Púrpura, la Secretaría de la Mujer y la denuncia fue puesta en la Fiscalía”.

Parte médico Valentina de la Torre - Foto: Foto tomada de la cuenta de Instagram @monablairdlt

La publicación de Valentina de la Torre estuvo acompañada de un documento de ingreso a urgencias de un centro asistencial, en el que se detallan los traumas en su rostro por los golpes recibidos, además de varias fotos que demostrarían el estado en que la habría dejado su expareja.

Valentina de la Torre y su expareja José Diego Contreras - Foto: Foto tomada de la cuenta de Instagram @monablairdlt

Violencia de género, una realidad que crece

Pese a los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la violencia de género sigue siendo una preocupación en Colombia para los organismos encargados de la protección de los sectores vulnerables de la población.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo advirtió que a través de la atención integral que realizan las duplas de género a nivel nacional, para el año 2021 se atendieron 3.646 casos de violencias basadas en género, es decir 10 casos diarios de este fenómeno.

“En su mayoría se trata de violencia psicológica, con 2.451 registros, seguida de violencia física con 1.597 casos, económica 1.001 casos, violencia sexual 693 casos y violencia patrimonial con 678 casos. En varios reportes, las mujeres atendidas fueron víctimas de violencia basada en género”, detalló la entidad.

De la misma manera, la Defensoría indicó que los cinco departamentos donde se concentra el mayor número de atenciones de violencias basadas en género son, en su orden: Norte de Santander, Bolívar, Valle del Cauca, Putumayo, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Bogotá y Magdalena.

En relación con los presuntos agresores, la mayoría de casos se concentra en las exparejas con un porcentaje del 24 %, seguido de personas desconocidas con un 22 %, parejas con un 15 %, conocidos/as con un 13 %, familiares con un 6 %, entre otros.

Se estableció que, de acuerdo con la información de la Defensoría del Pueblo, un 50 % de las mujeres atendidas por Violencias Basadas en Género, VBG, ha accedido únicamente a educación secundaria y no todas han logrado culminar con satisfacción su bachillerato, un 29 % de mujeres solo tuvo acceso a educación primaria, entre un 9 % y 8 % ha tenido la oportunidad de hacer estudios técnicos o profesionales, se cuenta con el 1 % de atenciones a mujeres con estudios de postgrado y un 0,15 % y 0,01 % corresponde a mujeres atendidas con estudios de maestría o doctorado.

Por último, señaló la entidad que de los casos atendidos por violencias basadas en género el 40 % de las mujeres se dedica a actividades informales, un 20 % al cuidado del hogar y un 10 % son mujeres en situación de desempleo. La pobreza, las inequidades en educación y en el trabajo generan una mayor vulnerabilidad de las niñas y mujeres frente a la violencia basada en género.