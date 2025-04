Joven se fue de viaje con sus amigos a Tolú y murió ahogada en una piscina; su familia exige justicia y que se sepa la verdad

Hacia las 4:10 de la mañana del sábado, Cristina recibió una llamada en la que le confirmaron que su hija había muerto tras ahogarse en una piscina, fue el novio quien le dio la triste noticia. “Me llamó el novio y me dijo que Laura había fallecido [...]. Yo no le entendía, entonces él me lo volvió a decir”, recordó en diálogo con SEMANA.