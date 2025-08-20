Suscribirse

Judicial

Jueza Sandra Heredia firmó la boleta de libertad en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez

El Inpec ya fue notificado de la orden de libertad del exmandatario.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 5:26 p. m.
Alvaro Uribe sentencia Alvaro Uribe sentencia
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó el pasado 19 de agosto la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: SEMANA

El Inpec confirmó este miércoles 20 de agosto que la jueza 44 Penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, firmó la boleta de libertad en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Esto, luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tumbara la detención domiciliaria emitida el pasado 1 de agosto por la funcionaria judicial, tras condenar a doce años de cárcel al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La orden de libertad ya llegó al Instituto penitenciario y se espera que en las próximas horas sea notificada al expresidente, Álvaro Uribe, en su domicilio, y de esta forma quede formalizada la decisión del Tribunal de Bogotá.

El Tribunal de Bogotá dejó sin efectos el numeral cuarto de la sentencia condenatoria en contra del expresidente Álvaro Uribe, que incluía privarlo de la libertad en su domicilio, argumentando un riesgo de fuga, un peligro para la sociedad y que podría afectar el proceso.

En desarrollo...

