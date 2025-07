La funcionaria judicial aseveró que no aceptó las peticiones hechas por el defensor principal del exmandatario, que alegó la manipulación de las grabaciones hechas por el exparamilitar en las conversaciones que tuvo con el abogado Diego Cadena y el presidiario Enrique Pardo Hasche.

“No existe duda de las grabaciones, información que fue extraída, protegida y entregada”, explicó la jueza del caso Uribe. Así mismo, indicó que la defensa del expresidente Uribe no logró demostrar con certeza que la información fue manipulada, como lo señaló durante el juicio.

Pese a que el ángulo de la grabación no era el mejor, la grabación permite identificar que en efecto la persona que graba es Juan Guillermo Monsalve y los otros dos personajes que aparecen son Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche.

“La grabación magnetofónica reproducida en juicio RED_004.avi no presentó alteración en el tiempo y aunque el archivo tiene una ruptura, el perito de la defensa no pudo explicar la consecuencia con claridad o que no fuera auténtico. Solo pudo exponer como teoría una manipulación, esto es, sin conocimientos especializados para ellos”, aseveró.