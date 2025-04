La alcaldía de Medellín será víctima en el proceso contra el exalcalde Daniel Quintero por el escándalo de Aguas Vivas

El juez aseguró que en este caso no aplica lo que establece la ley y es que quien representa la Alcaldía de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez, a través de un abogado, no se encuentra imputado o investigado, en el mismo proceso. Así las cosas, puede mantenerse y ostentar la calidad de víctima en la investigación contra Daniel Quintero.

“Si el representante legal de esta última fuera el mismo sindicado o la persona que se le ha imputado el delito, la contraloría general, según sea el caso, hará o asumirá la parte civil del caso, pero aquí no se tiene conocimiento de que el alcalde actual está siendo procesado por estos mismos hechos”, explicó el juez.

En criterio del juez 50 de control de garantías, de la ciudad de Medellín, no existe argumento para impedir que la Alcaldía, a través de su representante, pueda estar presente durante las diligencias que se adelantan en contra del exalcalde Daniel Quintero y que la misma Alcaldía pueda constituirse víctima en el proceso.

La decisión claramente no cayó en gracia en la defensa de Daniel Quintero, en cabeza del exmagistrado Luis Hernández, tras advertir que son varias las denuncias en contra del alcalde Federico Gutiérrez, por los mismos hechos y que no basta con ser imputado para que se genere un conflicto de intereses en la investigación.

“Eso no significa que materialmente no exista un conflicto de intereses para participar como víctima, como representante del distrito de Medellín, que sería la víctima la entidad territorial en este caso, que no estamos discutiendo esa condición respecto de la entidad territorial, sino respecto de su representante, la administración del doctor Federico Gutiérrez”, explicó el abogado.