La demoledora respuesta de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos: “¿Cómo le puedo yo lavar el cerebro al presidente Duque, si quedó comprobado que yo no tengo cerebro cuando se eligió a Santos?”

Este domingo, en diálogo con SEMANA, el expresidente Álvaro Uribe respondió a unas declaraciones que dio el expresidente Juan Manuel Santos, en una entrevista con El País, de España.

Al referirse al expresidente Iván Duque, y a las razones por las cuales no lo mencionaba, Santos dijo: “Es una paradoja porque Duque comenzó su carrera conmigo. Yo lo llevé al Ministerio de Hacienda y lo envié a un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Era un funcionario aplicado. Él incluso me ayudó en la primera campaña. Pero después Uribe le lavó el cerebro, lo trajo al Senado y entonces se volvió un opositor acérrimo de mi Gobierno. Cuando llegó a la presidencia, le ofrecí toda mi ayuda, como debe hacer todo exmandatario. Sin embargo, como en una novela de Orwell, decidió que yo no existía. Ni siquiera mencionaba mi nombre. Una actitud un poco infantil y ridícula que nadie entendió”.

En conversación con SEMANA, este domingo, Uribe le respondió a Santos con una frase demoledora : “¿Cómo le puedo yo lavar el cerebro al presidente Duque, si quedó comprobado que yo no tengo cerebro cuando se eligió a Santos?”

De esta manera, el expresidente Uribe frenó en seco a Santos. Este es un nuevo capítulo de las profundas diferencias que existen entre ambos desde hace una década.

En la entrevista con El País, Santos también respondió sobre si cree que su relación con Uribe puede volver a ser la de antes.

“Uribe, infortunadamente, sigue aferrado al poder, una enfermedad demasiado común en muchos expresidentes. Mientras siga así, cualquier reconciliación va a ser difícil porque él necesita pelear para mantenerse vigente. Es su ADN. Cuando se dé cuenta que es mejor dedicarse a los nietos y dejarle a las nuevas generaciones la responsabilidad de la política, espero que se abra esa oportunidad para una reconciliación. Una vez comenté públicamente que hiciéramos lo que Jefferson y Adams, segundo y tercer presidente de Estados Unidos: ambos fueron amigos y luego duros adversarios, como Uribe y yo, pero al final de sus vidas se reconciliaron e inclusive intercambiaron cartas maravillosas. Le dije: “Sigamos su ejemplo, no lleguemos a la tumba con esta enemistad. Dedíquese a sus nietos como yo estoy dedicado a los míos, y hasta de pronto pueden ser amigos”. Creo que no lo tomó muy bien”, dijo Santos.

El expresidente Uribe siempre ha dejado claro que no tiene una pelea personal con el expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, es claro que Santos utilizó a Uribe para llegar a la Presidencia, ganándose su confianza. Cuando ya estuvo en el poder, lo traicionó y empezó a gobernar con un plan completamente distinto al de la campaña que impulsó Uribe.

Además, durante el gobierno de Santos, hubo una clara persecución contra varios miembros del uribismo e incluso se inició una fuerte arremetida judicial contra el expresidente Uribe.

Si hubo algo que dividió a los dos expresidentes de forma definitiva fue el ‘conejo’ que Santos le hizo a Colombia con el plebiscito por la paz, luego de haber perdido en las urnas y haber ganado el no a ese acuerdo de paz pactado con las Farc en La Habana.

Pese a eso, Santos lo puso en marcha en el Congreso a través de un fast track, y mucha mermelada. Al final, Santos terminó reeligiéndose con el apoyo de la izquierda y Uribe se consolidó como oposición con el Centro Democrático, la bancada más grande del Congreso. De esta manera, el uribismo ganó las elecciones con Iván Duque en el 2018.