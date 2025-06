La despiadada confesión sobre Miguel Uribe Turbay: “Acordamos 10 millones de pesos cuando muriera, y si no se moría, me pagaba 600 mil”

El testimonio de Katherine Andrea Martínez ha sorprendido a las autoridades. La joven de 19 años habla sin pudor y con la frialdad que a veces caracteriza a quienes llevan años en el mundo del crimen. No le avergüenza en lo más mínimo lo que hizo, ni teme por la suerte judicial que se le avecina. De hecho, cuando la juez le explicó que podría estar décadas en la cárcel, la joven soltó una carcajada.

“Elder empezó a hablar del arma. Que esta arma venía del extranjero y que era una Glock, que había costado como 15 o 20 millones de pesos, que era un juguetote. Además, Elder le dice: ‘Todos a la cabeza’. El muchacho (menor de edad) le dice: ‘Le voy a dar uno o dos en la cabeza y me voy’” , asegura en su declaración.

“Elder le dice al muchacho que no fuera a oprimir nada, porque ya se le había programado (el arma) para que disparara seguido, no tiro a tiro, sino seguido, como en ráfaga. Ahí le pasa el arma al muchacho, le dijo que se la guardara en el pantalón y que no oprimiera nada. Elder le dijo que solo la tocara cuando la fuera a utilizar en el parque”, agregó ella.