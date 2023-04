Para Blanca Senovia Madrid Benjumea, alias La Flaca, excompañera sentimental de alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo, estar frente a un juez y en medio de un proceso judicial no es un asunto nuevo. La Flaca ya tiene una cuenta pendiente con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares

Ahora, la Fiscalía le siguió los pasos y ella, al parecer, repitió la escena. Volvió a usar y gastar las maletas llenas de dinero del Clan del Golfo. Así quedó en evidencia, según la Fiscalía, al revisar sus finanzas, que en nada logran justificar los lujos que se estaba dando por las ciudades que visitaba.

#ÚLTIMAHORA | Judicializada la excompañera sentimental de alias Otoniel y otras cinco personas señaladas de almacenar, distribuir y lavar dineros del ‘Clan del Golfo’. pic.twitter.com/X2lt01UdnC — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 3, 2023

“El material de prueba da cuenta de que alias La Flaca pagaba mensualmente arriendos que superaban los seis millones de pesos, y adquiría bienes y servicios a los que no podría acceder porque no tenía trabajo ni registraba fuentes de ingresos. Por el contrario, se estableció que, luego de cumplir condena por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, se sostuvo económicamente con recursos del Clan del Golfo”, señaló la Fiscalía.

La Flaca, la excéntrica exnovia de alias Otoniel, que fue recapturada y “vivía” con los millones del Clan de Golfo. - Foto: Fiscalía

No fue muy difícil para los investigadores establecer que la riqueza que ostentaba y ufanaba alias La Flaca no era de ella o por lo menos se descartó su origen legal. Ella no tenía trabajo y desde que el cabecilla del Clan del Golfo fue extraditado, alias La Flaca, según la investigación, siguió manejando millones de pesos en recursos, todos derivados del tráfico de drogas.

“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, logró la judicialización de Blanca Senovia Madrid Benjumea, alias La Flaca, excompañera sentimental de alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo, y otras cinco personas que harían parte de una red señalada de almacenar, distribuir, transportar y transformar dineros producto de las actividades narcotraficantes del grupo ilegal”, advirtió el ente acusador.

Junto a alias La Flaca fueron capturadas las hermanas Érica Patricia y Olga Stella Villamizar Anaya, quienes serían las encargadas de mover millonarias sumas de Medellín (Antioquia) a Cali (Valle del Cauca) y Montería en Córdoba, donde presuntamente alias La Flaca las recibía y destinaba para cubrir los gastos familiares y vivir en sectores exclusivos y en medio de lujos.

“Las hermanas Villamizar Anaya fueron capturadas en situación de flagrancia en octubre de 2019, en inmediaciones de Buga (Valle del Cauca), mientras movilizaban 490 millones de pesos en una camioneta. En su momento fueron judicializadas. Ahora, con nueva evidencia, se determinó que esta suma, al parecer, iba a ser entregada a alias La Flaca, que residía en Cali”, explicó la Fiscalía.

La Flaca, la excéntrica exnovia de alias Otoniel, que fue recapturada y “vivía” con los millones del Clan de Golfo. - Foto: Fiscalía

La caleta

En otro operativo, la Fiscalía capturó a José de Jesús Ruiz Arroyave, José Manuel Zapata Gómez, alias El Tío y Bilal Barudy Zapata, presuntos responsables de agrupar dinero del Clan del Golfo. Eran ellos dos quienes tenían en su poder una millonaria caleta encontrada en los últimos días en la ciudad de Medellín.

“A alias El Tío 13.469 millones de pesos; a su sobrino, Bilal Barudi Zapata, 418 millones de pesos, y al señor Ruiz Arroyave, más de 83 millones de pesos. Los estudios financieros realizados indican que ninguno tenía actividad laboral o comercial estable, tampoco la capacidad económica para adquirir bienes”, dijo Ricardo Iván Romero, delegado contra la Criminalidad Organizada.

La Flaca, la excéntrica exnovia de alias Otoniel, que fue recapturada y “vivía” con los millones del Clan de Golfo. - Foto: Fiscalía

La Fiscalía imputó a estas tres personas los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, y solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, petición que fue avalada por una juez de control de garantías.