La fuerte arremetida de Yahir Acuña contra Petro, dice que lo buscaron de esa campaña

El exrepresentante de Sucre, Yahir Acuña, se fue lanza en ristre contra el candidato Gustavo Petro por unas declaraciones que dio el candidato a un medio de comunicación, luego de que supuestamente lo haya buscado a través de varios líderes para que sumara al Pacto Histórico.

Acuña, a través de un video que publicó en sus redes sociales, le dijo a Petro que es un “hipócrita y mentiroso”. “Es una persona irresponsable”, agregó el cuestionado diputado de ese departamento.

“Ese hipócrita señor me ha contactado a través de su Pacto Histórico, a través de cerca de diez personas. Me colocaron cita en la ciudad de Montería, con unos senadores, en la ciudad de Bogotá, con usted mismo, señor Gustavo Petro. Irresponsable y mentiroso”, comentó.

Acuña detalló que miembros de la campaña de Petro lo contactaron desde Montería, Lorica, Sahagún, Bogotá, Sincelejo, Tolú y desde el Cauca. “Señor Gustavo Petro, deje de ser mentiroso”, dijo. El excongresista aseguró tener las pruebas de esos acercamientos.

Además, comentó que supuestamente Petro cometió un delito y que por eso acudirá a la Corte Suprema de Justicia. El exparlamentario señaló que lo denunció por injuria y calumnia, pero además, que el tema no se resolvería con una conciliación ni una retractación. “No voy a aceptar que venga a jugar con mi nombre”, afirmó Acuña. Y haciendo referencia a una canción vallenata, dijo que es un “hombre que está más sucio que un rancho solo, (y) viene a limpiarse las uñas con mi nombre”.

Según Acuña, Petro es “un tipo ausente en Sucre” porque nadie lo conoce como político ni ser humano. Le pidió respeto y le dijo que no le tiene miedo. “Yo no tengo un origen criminal como el que tiene usted”, comentó.

Le cuestionó que Petro haya estado en el M-19. “Cuando yo era adolescente, estaba planeando cómo estudiar en mi universidad, usted estaba planeando cómo robarse 5.000 fusiles del Cantón Norte”, comentó.

Por su parte, señaló que no tiene ningún acuerdo con Rodolfo Hernández, pero que votará por él en estas elecciones. “Estoy acompañando al ingeniero Rodolfo Hernández porque creo que es la mejor opción para el país. Usted representa el odio”.

Acuña le dijo a Petro que sus títulos nunca han sido cuestionados, mientras que los del candidato sí. “Nunca he amenazado al país porque cuando he perdido las elecciones he asumido las derrotas en política como deben asumirse”, comentó.

El diputado de Sucre también cuestionó las declaraciones de la hija del candidato, Sofía Petro, en las que dijo que si pierde podría volver a presentarse manifestaciones, lo que generó una ola de críticas.

“Si usted pierde las elecciones, como las va a perder, porque va a continuar siendo senador de la República, usted ha anunciado un estallido social. Lo ha anunciado, no adorne las cosas”, comentó.

Acuña cuestionó que el modelo de Petro sería “fallido” y que sería un “socialismo del siglo XXI”. Además, lo criticó por supuestamente no creer en Dios. “Otra diferencia entre usted y yo”.

El exrepresentante sucreño dijo que es cierto el pacto que hay en las cárceles del país de esa campaña. “Los mensajes que me han llegado, también son de las cárceles. Invitándome a votar por usted, cuadrando agenda con usted”, afirmó.

Además, cuestionó el cambio de posición que tendría Petro con quienes lo apoyan y quienes no. “No puedes meterte conmigo de manera irresponsable, pero cuando me buscas, parece que tuvieras un manto sagrado y, según tú, iba a ser bueno e iba a dejar de ser malo porque te iba a acompañar, esa era la propuesta que me ibas a hacer”, afirmó. Acuña pidió a los sucreños no votar por Petro.

El exrepresentante ha sido cuestionado a lo largo de su trayectoria política por haber sido cercano a condenados políticos de la región por corrupción y parapolítica. Él propiamente también ha sido investigado en varias ocasiones por delitos relacionados con corrupción.