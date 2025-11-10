La hora cero de Nicolás Petro: llegó el día de su segunda imputación por corrupción

Son cinco los delitos que imputará la Fiscalía en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, ahora por hechos de corrupción mientras se desempeñó como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico.

Para la fiscal a cargo del proceso, y luego de revisar los elementos materiales probatorios en el curso de la otra investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el hijo del presidente terminó implicado en temas de corrupción.

La fiscal Luz Adriana Camargo reveló que a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, le negaron una recusación y reasignación de su caso. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/uOrK6I6ktI — Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2025

La imputación estaba programada ante un juez de control de garantías de la ciudad de Barranquilla, sin embargo, la defensa del exdiputado pidió un aplazamiento tras advertir que tenía compromisos en otros procesos. Por eso, se fijó para este lunes, 10 de noviembre.

Será en esa diligencia que la Fiscalía exponga lo que se convirtió en una polémica, incluso al interior del mismo organismo, cuando SEMANA reveló los detalles de esa segunda imputación de cargos en contra del hijo del presidente Gustavo Petro.

El anuncio de esa imputación de cargos contra Nicolás Petro provocó que desde las directivas de la Fiscalía se nombrara una fiscal de apoyo que rechazó la funcionaria a cargo del proceso, la misma que tiene a las puertas de un juicio al hijo del presidente por el escándalo de dineros en la campaña electoral de su papá.

Este lunes, si es que la defensa no solicita un nuevo aplazamiento, el país podrá conocer en detalle cuáles son los señalamientos de la Fiscalía en contra de Nicolás Petro por los contratos que se firmaron con la Fundación Conciencia Social en Barranquilla y de donde salieron parte de los millonarios recursos dilapidados por el hijo del presidente.

Caso Nicolás Petro: juez declaró legal la fuente humana, el video y el procedimiento de captura del hijo del presidente Gustavo Petro, revelados por SEMANA. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/4LS6X9SD7C — Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2025

Se trata de, al menos, cinco contratos que sumaban más de 6.000 millones de pesos, supuestamente destinados a la atención de adultos mayores y niños en situación de discapacidad, pero que terminaron de distinta forma en los gastos y lujos de Day Vásquez y Nicolás Petro, cuando estaban juntos.