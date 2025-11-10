Suscribirse

Nación

La hora cero de Nicolás Petro: llegó el día de su segunda imputación por corrupción

La Fiscalía imputará cargos al hijo del presidente Gustavo Petro, que tiene otro proceso por lavado de activos.

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 10:00 a. m.
Nicolás Petro en audiencia.
Nicolás Petro en audiencia. | Foto: Pantallazos audiencia

Son cinco los delitos que imputará la Fiscalía en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, ahora por hechos de corrupción mientras se desempeñó como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico.

Para la fiscal a cargo del proceso, y luego de revisar los elementos materiales probatorios en el curso de la otra investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el hijo del presidente terminó implicado en temas de corrupción.

La imputación estaba programada ante un juez de control de garantías de la ciudad de Barranquilla, sin embargo, la defensa del exdiputado pidió un aplazamiento tras advertir que tenía compromisos en otros procesos. Por eso, se fijó para este lunes, 10 de noviembre.

Será en esa diligencia que la Fiscalía exponga lo que se convirtió en una polémica, incluso al interior del mismo organismo, cuando SEMANA reveló los detalles de esa segunda imputación de cargos en contra del hijo del presidente Gustavo Petro.

Contexto: Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

El anuncio de esa imputación de cargos contra Nicolás Petro provocó que desde las directivas de la Fiscalía se nombrara una fiscal de apoyo que rechazó la funcionaria a cargo del proceso, la misma que tiene a las puertas de un juicio al hijo del presidente por el escándalo de dineros en la campaña electoral de su papá.

Este lunes, si es que la defensa no solicita un nuevo aplazamiento, el país podrá conocer en detalle cuáles son los señalamientos de la Fiscalía en contra de Nicolás Petro por los contratos que se firmaron con la Fundación Conciencia Social en Barranquilla y de donde salieron parte de los millonarios recursos dilapidados por el hijo del presidente.

Se trata de, al menos, cinco contratos que sumaban más de 6.000 millones de pesos, supuestamente destinados a la atención de adultos mayores y niños en situación de discapacidad, pero que terminaron de distinta forma en los gastos y lujos de Day Vásquez y Nicolás Petro, cuando estaban juntos.

Además de la audiencia de imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, la Fiscalía solicitará a una medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra de hijo del presidente, por considerar que no solo ha faltado a los compromisos con la justicia, sino que además representa un peligro para el proceso.

