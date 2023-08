La increíble historia del hombre más fértil de Colombia: tiene 60 hijos reconocidos, pero asegura que son más; el último tiene 13 años

Los 12 noviazgos

Con cada una tenía una hamaca y la frecuentaban, si podían, todos los días de la semana: “Él decía ‘vaya a tal hora’. Uno se daba cuenta. Uno las miraba pasar. Yo no le dije nada por respeto, porque uno no puede ser grosero con el marido. No tuve celos, pero sí me sentí humillada”, agregó Barbosa, quien alcanzó a tener nueve pequeños. Víctor Julio Carrillo se encargaba de los partos, los nombres los elegían los hijos mayorcitos y las demás esposas asumían la crianza de las primeras semanas, mientras que la que acababa de dar a luz agarraba fuerzas para retomar sus actividades. Ellas se consideraban como hermanas flechadas por el mismo hombre: “Nunca peleamos”, mencionó otra.

“Los nombres se me olvidan, hasta el nombre mío se me olvida”, dice con un quejido, lamentándose de su edad. A los 18 años tuvo a su primera hija. Se llama Denís Carrillo del Carmen. De ahí en adelante, jamás imaginó que su apellido se extendería por todo un país. Su último hijo lo tuvo cuando sobrepasó los 76 años y, actualmente, el menor tiene 13: “Yo solo veía a la mujer, me gustaba por los ojos y la conquistaba. La mujer es un vicio”. La convivencia entre hermanos no era un inconveniente. Víctor Julio Carrillo se declaró enfermo por las mujeres y encontró la cura en la vejez. Con dolor, reconoció que ya no es “simpático” para ellas porque es viejo. Si bien la historia le enseñó que las arrugas no son un inconveniente para moverle el corazón a alguien, la dificultad radica en la escasez de plata, dado que ya no puede trabajar igual. Sus mujeres, a pesar de la lluvia de críticas que esperan con la publicación de este artículo, no se lamentan de la ‘relación abierta’ de la familia Carrillo. Aunque reprochan el comportamiento del hombre, le agradecen porque les dio lo más preciado que tienen: “No me arrepiento por los hijos que tengo, pero ahí no hay nada”, agregó Emilse Carrascal.