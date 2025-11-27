Una pregunta puntual desestabilizó al precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín durante el debate que se adelantó en el Congreso de Infraestructura que se realiza en Cartagena, pero lo que más lo encendió fue un mensaje que le enviaban desde el auditorio.

Uno de los conductores del panel al que fueron invitados para plantear sus propuestas en relación con la inversión, las concesiones y, claramente, las alianzas políticas, le lanzó la pregunta a Mauricio Gómez Amín, ya que la mecánica adoptada era la de plantearle un interrogante distinto a cada uno.

El precandidato Gómez Amín fue interrogado sobre las coaliciones con vetos, en referencia a la mención que se ha hecho en el escenario político de la búsqueda de una unidad de la derecha, pero sin que en ella esté Abelardo de la Espriella.

De un momento a otro, Gómez Amín, quien tiene fama de que se enciende con suma facilidad, resultó en un roce con una persona que estaba en el auditorio.

Mauricio Gómez Amín, precandidato presidencial | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Para responder la pregunta, el precandidato dijo que estaban perdiendo el tiempo con peleas, divisiones y entretenimientos en trinos y similares. Mientras tanto, la izquierda se sigue fortaleciendo, “tragándose sapos”, según enfatizó.

Fue así que mencionó al representante político de la izquierda en las elecciones, Iván Cepeda, como el precandidato de las Farc y, además, dijo “lo puedo probar”.

De inmediato, una voz se alzó en el auditorio para reclamar. Era Carlos Carrillo, director de la UNGRD, quien intentaba defender al partido de Gobierno.

Gómez Amín le manoteaba: “Usted es un funcionario público y está interviniendo en política. Haga el favor y respeta la Constitución del 91”, le decía Gómez Amín, mientras seguía subiendo el tono y expresando sus argumentos. “Este no es un escenario para usted, es un escenario político”, manifestaba.

El interlocutor le hablaba de denunciarlo y Gómez Amín respondía que dichas amenazas no le asustaban. De hecho, expresó que después de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, estaba él como joven promesa política. “A mí no me da miedo”, enfatizaba.