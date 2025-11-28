Suscribirse

Política

Precandidatos presidenciales contaron lo que le reconocen al presidente Petro

Tres tandas de aspirantes a la presidencia tuvo el Congreso de Infraestructura que concluyó en Cartagena. Esto dijeron.

Redacción Economía
28 de noviembre de 2025, 11:25 p. m.
Candidatos presidenciales en el Congreso de Infraestructura 2025. Hubo tres tandas en medio del amplio abanico de aspirantes.
Candidatos presidenciales en el Congreso de Infraestructura 2025. Hubo tres tandas en medio del amplio abanico de aspirantes.

Quizás es la primera vez que varios de los precandidatos a la presidencia le reconocen algo al presidente Gustavo Petro en un evento público.

Esta vez, en el espacio que tuvieron en el Congreso de Infraestructura organizado en Cartagena por la CCI, lo hicieron.

Tres tandas de precandidatos salieron al escenario en diferentes momentos, ante el amplio abanico de aspirantes a llegar a la Casa de Nariño.

Le preguntaron por lo que le reconocerían al mandatario actual de los colombianos y sus respuestas sorprendieron a más de uno.

Mauricio Cárdenas, por ejemplo, fue el que abrió el camino. Dijo que reconocía y, de hecho, mantendría esa estrategia aplicada por Petro: “que los viejos pobres y desamparados tengan un subsidio de 230.000 pesos al mes. No solo hay que mantenerles ese ingreso, sino incrementarlo”.

David Luna, por su parte, se sumó a Cárdenas, al reconocer que “sin necesidad de ley” aumentó el apoyo a la tercera edad.

Claudia López, entre tanto, fue la que enumeró una lista más larga y empezó por resaltar varias cosas hechas por el presidente Petro. Empezó por destacar que representa a un tercio de la población, en relación con los electores que tiene el líder nato del Pacto Histórico.

Noticia en desarrollo...

políticaprecandidatos presidencialesElecciones

