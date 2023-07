La injusticia por la muerte de su hija lo convirtió en asesino serial: esta es la historia de Leidy Vidal y su padre

Los hechos se remontan cuando el 6 de abril de 2017, el cuerpo de una joven de 22 años, fue hallado sin vida en el patio de su casa. Parecía ser que Leidy Vidal se había suicidado, pues en la escena del crimen al parecer lo demostraba y su pareja, un hombre de 31 años de edad, aseguraba esta teoría. Sin embargo, para las autoridades y sus familiares, todo indicaba que se trataba de un feminicidio.

Ocurrió en el barrio El Recreo. - Foto: Getty Images

Sandra Eugenia González, de la Fiscalía General de la Nación. " “Hay una soga y una claraboya cuya altura no permitía un ahorcamiento. La víctima fue encontrada de rodillas descolgada y esa postura no es un ahorcamiento”. Sandra Eugenia González, de la Fiscalía General de la Nación. "

Para la familia de Leidy Vidal, era muy dificil de creer que esta madre de un niño de 5 años se hubiera suicidado, había antecedentes y denuncias que días anteriores había instaurado Leidy que reportaban la violencia de la que era víctima por parte de su compañero sentimental. Finalmente, las autoridades forenses determinaron que la causa de muerte había correspondido a un ataque.

Leidy Vidal fue asesinada por su ex pareja, la inoperancia de la justicia derrumbó a Franklin, su padre. - Foto: Fotogramas tomados de rcn noticias.

La Fiscalía detalló que “la joven presentaba un trauma craneoencefálico como consecuencia de un golpe, sufrió sofocación y quedaron evidencias en sus labios”. Dicho esto, se concluyó que Leidy fue estrangulada con un lazo, lo que le provocó finalmente la muerte. Leidy fue asesinada el 4 de abril.

Picture of a numb hand of a woman showing death or unconsciousness - Foto: Getty Images/iStockphoto

La inoperancia de la justicia

Ante los hallazgos de la Fiscalía se ordenó la captura de Fabián, un hombre de 31 años de edad, quien habría sido el principal sospechoso. La Fiscalía le formuló cargos por el delito de feminicidio agravado, los cuales no aceptó, pero un juez lo envió a la cárcel como presunto responsable de la muerte de su compañera sentimental. La policía lo capturó en el mes de enero del año 2018.

Leidy Vidal fue asesinada por su ex pareja, la inoperancia de la justicia derrumbó a Franklin, su padre. - Foto: Fotogramas tomados de rcn noticias.

Fue condenado a 37 años de cárcel, una sentencia conocida 5 años después, un 4 de noviembre de 2021, pero para esa fecha, el responsable del crimen ya estaba en libertad. El sujeto, había quedado libre por vencimiento de términos, “nunca se presentó a las audiencias” afirmó la Policía para el especial de RCN.

Leidy Vidal fue asesinada por su ex pareja, la inoperancia de la justicia derrumbó a Franklin, su padre. - Foto: Fotogramas tomados de rcn noticias.

Tras el asesinato de su hija, Franklin Vidal, no volvió a ser el mismo

El padre de Leidy, Franklin, de 55 años de edad, se desempeñaba como agricultor en Santa Rosa de Cabal, un padre amoroso y gentil, que, tras el crimen de su hija, parecía otra persona, era un hombre desconectado de la realidad. Una de sus hijas comentó a RCN: “Él no volvió a ser el mismo, muy callado, aburrido, no le encontraba sentido a nada. Ya no había magia... empezó a aislarse hasta que se fue de la casa”.

Entrevista rcn a la amiga de Leidy Vidal " El lloraba todo el tiempo, el decía que si lo llegaba a ver, lo mataba.” "

El hecho de que el responsable del asesinato de su hija estuviera libre, que pudiera amenazar las vidas de otras mujeres y que no pagara la condena por su crimen, hacía más grande la tragedia de esta familia. Nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. La falta de justicia fue lo que terminó derrumbando a Franklin en un pozo del que finalmente no podía escapar.

Depresión condujo a hombre al suicidio en México tras la muerte de su mascota. - Foto: pascalgenest/ Getty Images

Los homicidios de mototaxistas en Santa Rosa de Cabal

Seis meses después, el 4 de marzo y curiosamente el 4 de abril, se conocieron dos noticias que estremecieron a la comunidad de Santa Rosa de Cabal. Dos mototaxistas habrían sido asesinados de manera violenta. La frialdad de los hechos, el modus operandi y las fechas de los asesinatos le daban a entender a las autoridades que estaban tras las pistas de un asesino serial.

“No es habitual esto en Santa Rosa, nos generó una preocupación por estos acontecimientos” la mayor Janeth Pico, jefe de la Sijín de Risaralda a RCN y puntualizó: “queríamos evitar otros hechos similares, si se trataba de un asesino en serie, queríamos evitar y hacer rápido esta captura”.

Franklin Vidal, buscaba a mototaxistas pues según la fiscalía, el crimen de su hija tenía un cómplice, probablemente un amigo mototaxista. - Foto: Antonio

El primer caso fue el de Rigoberto Toro, un mototaxista que trabajaba en el municipio que fue atacado de manera brutal por parte de un pasajero. Se salvó de morir por un milagro. Recuerda que llegando al sitio de destino, el criminal le dice que pare y es ahí cuando lo ataca con una maceta y le propina dos golpes que fueron suficientes para dejarlo inconsciente, lo que le hizo creer al agresor que había muerto. Rigoberto estuvo un mes en coma.

Un mes exacto después se presentó el segundo caso. Se trató del homicidio de Adiela García Castaño, quien fue abordada por un hombre de 55 años de edad con las mismas características de quien intentó asesinar a Rigoberto, pues fue captado por las cámaras de seguridad analizadas por la Policía que mostraron el momento en el que el responsable del homicidio toma el mototaxi y se dirige a la vereda San Andrés. Allí fue hallado el cuerpo de Adiela.

Cadáver, muerto cubierto con una manta blanca y encerrado con la cinta amarilla - Foto: Getty Images/iStockphoto

La mayor Pico, identificó que “Inicialmente provocaba un estado de indefensión con arma cortopunzante en los costados de la víctima, en el caso de Adiela fue llevada a zona boscosa, la golpea de manera contundente y la lesiona con arma blanca hasta provocarle la muerte”.

El asesino en serie

La planificación de los crímenes, los materiales que usaba para cometerlos, las fechas, el oficio de las víctimas y el tipo de ataque indicaban que efectivamente se trataba de un asesino serial. Los videos de seguridad y las declaraciones de Rigoberto fueron clave para iniciar la búsqueda antes de que este sujeto de 55 años cometiera otro crimen.

Pero antes de que las autoridades dieran con el paradero del perpetuador de estos crímenes, un tercer asesinato ocurrió en la misma zona y con los mismos patrones. Gildardo cuervo, fue su última víctima. Un mototaxista que fue atacado mediante la misma modalidad, aunque la fecha del crimen cambió al 17, tenía una extraña coincidencia con el año de la muerte de Leidy Vidal.

El joven de 16 años apuñaló a la estudiante y huyó de la institución educativa, pero pocas horas después fue capturado. - Foto: Getty Images

Una semana después, las autoridades capturaron al responsable. El criminal era el papá de Leidy. De las tres personas asesinadas, dos eran conocidas por él.

Hija de Franklin Vidal entrevistada por rcn " “En mi casa ninguno cree la noticia. Difícil decir mi papa es asesino. Es difícil. Uno ha convivido con un hombre cariñoso, decir que se convirtió en un monstruo, no. No se puede” "

El padre de Leidy Vidal atacaba a mototaxitas porque, según una hipótesis de los investigadores, Fabián pudo tener un cómplice en la ejecución del feminicidio, un amigo mototaxista. El número 4, coincidía con el día que fue asesinada su hija y la fecha de la sentencia dictada a Fabián, el feminicida que aún está en libertad.

Franklin Vidal aceptó ser el perpetrador de los asesinatos a mototaxistas. - Foto: Foto Fiscalía Risaralda

Franklin está cumpliendo una pena de 35 años de prisión por los dos asesinatos que cometió “fruto del dolor excesivo, la impotencia y el estrés postraumático” que lo llevó a tener estos episodios psicóticos y que lo convirtieron en un asesino.