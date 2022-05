La instrucción de César Gaviria a las bases liberales para apoyar a Fico Gutiérrez

La alianza política entre el Partido Liberal y el candidato presidencial Federico Gutiérrez quedó sellada. En la reunión que se adelantó este martes 10 de mayo en Bogotá quedó claro que la colectividad apoyará decididamente al aspirante de Equipo por Colombia y en la recta final de la campaña estará junto a él en varios eventos masivos.

Por esa razón, el expresidente Gaviria dio directrices claras para que todos los militantes de la colectividad recorran el país, visiten las bases del partido e impulsen las propuestas de gobierno que ha socializado Federico Gutiérrez.

El Partido Liberal incluyó su plataforma ideológica al programa de gobierno del candidato presidencial, por lo que todo está listo “para recorrer cuadra por cuadra Colombia, visitando las bases liberales para invitarlas a votar por Gutiérrez”, dijo el expresidente Gaviria.

Después de esa reunión quedó claro que la primera salida a plaza pública será este sábado 14 de mayo en la plaza de Bolívar de Armenia y, posteriormente, habrá recorridos por Pereira y Manizales. El senador Mauricio Gómez Amín dijo que el apoyo del partido es mayoritario.

“Fue una reunión productiva donde queda claro que la mayoría del liberalismo está con Federico Gutiérrez. Adoptó 17 puntos de nuestra agenda programática para los próximos cuatro años y nos vamos a la plaza pública con él. Estaremos en las ciudades capitales, en las calles y oyendo a la ciudadanía. Es un candidato de centro que adopta nuestras ideas liberales”, argumentó.

Senador Mauricio Gómez Amín - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Indicó que los liberales que se fueron con Gustavo Petro son una minoría que se quemaron en las pasadas elecciones o que no se presentaron a las mismas, razón por la cual el apoyo al candidato del Pacto Histórico no será significativo.

Entre tanto, el candidato presidencial Fico Gutiérrez agradeció al liberalismo por el respaldo expresado y resaltó la importancia de esa alianza política. “Tenemos 19 días y seguimos sumando. Yo no tengo partido político ni jefes políticos, por eso puedo tener independencia y sumar. La llegada del Partido Liberal es muy importante por lo que significa para el país”.

Añadió que las conversaciones con la colectividad giraron alrededor del campo colombiano, de las vías terciarias, de la importancia de implementar el Acuerdo de Paz y de cómo garantizar la seguridad de los líderes sociales.

Según el candidato presidencial, las coincidencias ideológicas con el Partido Liberal son bastantes y por eso, otro tema que se acordó fue impulsar a la población universitaria con más de un millón de cupos para estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 con la denominada matrícula cero.

Durante la reunión, el aspirante presidencial explicó que para los adultos mayores entregará un auxilio de 330 mil pesos mensuales a tres millones de personas que quedaron fuera del régimen pensional.

El tema agrario también se tocó y, según lo acordado, el aspirante presidencial promoverá la “revolución del campo”. Esta consiste en la producción de fertilizantes para bajar los precios a esos productos que han disparado los costos de los alimentos, distritos de riego, créditos blandos para los campesinos y triplicar la inversión en vías para los campesinos, para que puedan sacar sus productos a los centros de consumo.

Fico propone asegurarles pensión a los artistas colombianos

Acompañado de actores, productores, diseñadores de moda, artesanos, libreros y creadores culturales, el candidato del Equipo por Colombia dio a conocer este martes su programa en materia de desarrollo cultural.

“Nosotros entendemos que la cultura es un mecanismo, una forma de transformar las comunidades para llevar paz y desarrollo. Además de ser una oportunidad de desarrollo social”, enfatizó Gutiérrez.

Por otro lado, sostuvo que lo importante en esta carrera no es ganar, es llegar a cambiar las cosas. “Si vamos a llegar a la Casa de Nariño para que todo siga igual, no hicimos nada. Si vamos a ganar, porque hay miedo frente a otro sector, no hicimos nada. Una cosa son los discursos de odio y otra cosa tiene que ser el discurso del amor y la unión”, sostuvo.

Además, destacó la importancia del tema, pues apostarle a la cultura, a la educación y al deporte no solo permite el desarrollo social, sino la formación de mejores ciudadanos.

“El tema de las becas de cocreación son fundamentales, pero hay que ir más allá, porque esos talentos se desarrollan desde la temprana edad. Hablar de jornada única no es para duplicar los temas de matemáticas o física, es para el tema de cultura, de música, de deporte, esos elementos complementarios en la formación”, sostuvo.

Federico Gutiérrez en reunión con representantes del sector cultural. - Foto: Prensa Federico Gutiérrez

El candidato enfatizó en que el Estado tiene que velar por el fortalecimiento de la cultura y uno de los aspectos cruciales es revisar la sostenibilidad económica de los artistas y de tener un presupuesto adecuado.

“Tenemos que evaluar el tema de la pensión de los artistas y no solamente de los grandes y famosos, hay que ver cómo beneficiar a los artistas callejeros”, dijo el candidato, quien se comprometió a tener este tema en cuenta a la hora en que llegue la reforma pensional.

Por último, pidió a los asistentes comprobar su programa de gobierno, pues solo a través del diálogo y el trabajo en equipo se logran resultados.

“Nuestro programa de gobierno es un proceso de construcción, queremos que allí estén consignadas las cosas que sí podamos hacer, que sepamos que podemos hacer, y que podamos impactar el sector de manera positiva”, agregó.