La jefe de gabinete, Laura Sarabia, habría pasado una declaración de renta por solo 2.000 pesos

Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene otro problema de dinero. El abogado y crítico del actual gobierno publicó en su Twitter oficial una declaración de renta donde se ve que Sarabia solo habría pagado dos mil pesos.

“Esta es la declaración de renta publicada por la Jefe de Gabinete Laura Sarabia el pasado 21 de febrero y el año pasado para posesionarse. Es de 2018 y reporta un patrimonio bruto de $2.000. Sí, de DOS MIL PESOS. Sería importante que haya transparencia”, se lee en la polémica publicación de Briceño.

Esta es la declaración de renta que publicó Briceño en su Twitter - Foto: Foto Twitter @Danielbricen

En la imagen que publica Briceño se evidencia que hay dos ingresos en la plataforma, Hay uno el 6 de agosto de 2022 y otro el 21 de febrero de 2023. Los dos finalizados y terminados, lo que confirmaría que el documento podría ser el mismo, tal como lo denuncia el abogado.

Esta es la imagen que demostraría que el documento cargado en la plataforma sería el mismo. - Foto: Foto Twitter @Danielbricen

Pero este no es el único problema por el que hoy es noticia la mano derecha del presidente Petro. Semana reveló cómo la exniñera de hijo de Sarabia tuvo que ser sometida a un polígrafo, debido a que en la familia donde trabajaba la culparon de haber robado una gran cantidad de dinero.

Según la niñera, fue Sarabia quien le advirtió que debía someterse al polígrafo. “Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, relata la mujer, de 51 años, quien vive en un humilde barrio del sur de la capital del país.

La jefa de gabinete del gobierno Petro despidió por whatsapp a su niñera, tras el robo de una plata en su apartamento. - Foto: SEMANA

En relato con Semana la exniñera del hijo de Laura Sarabia, fue recibida “por la teniente Luna”, como recuerda que se llama la mujer de la Policía que luego la entregó a dos hombres vestidos de civil, quienes se encargaron del procedimiento junto con otro que estaba esperándolos en la sala de poligrafía. Este medio conoció los mensajes de voz que le envió Luna a Marelbys, recordándole su “cita en Palacio”. “Me puede regalar su nombre completo, por favor, y su número de cédula para que no le pongan problema en el ingreso acá en Presidencia”, le dice Luna.

“Eran tres hombres, no sé ni sus nombres ni sus apellidos. Pero, si los veo, sé quiénes son (...). Eran altos, robustos, uno moreno y uno más o menos trigueño”, recordó Meza, quien agregó que estuvo durante casi cuatro horas y media en el sótano, donde la sometieron al polígrafo.

Laura Sarabia Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República - Foto: Esteban Vega

Allí, relata, tuvo mucho “miedo”. “Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”.