“La vas a pagar, tombo hp. Te tenemos bien ubicadito”: así amenazan de muerte a los policías a los que Gustavo Bolívar llamó “cerdos”

El patrullero Julián Andrés Martínez, quien es uno de los señalados por Bolívar, habló con SEMANA . “Soy el primero que nombra. Es algo que me afecta no solo a mí, sino a mi familia. Yo personalmente estoy tranquilo, porque yo sé lo que hice. Yo sé mi proceder”.

“No es un secreto que estamos en esta investigación, pero no es justo que este señor nos calumnie de esta forma, con hechos que no son verdad. Con el poder que tiene, quiere venir a pisotearnos”. El patrullero reitera que “el dictamen de Medicina Legal corrobora que eso (la violación) no sucedió y no estamos investigados por delitos sexuales”.