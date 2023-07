“La vicepresidenta es prima mía”: la amenaza de periodista a médicos en Villavicencio para que lo atendieran

Los casos de ‘usted no sabe quién soy yo’ se han vuelto pan de cada día en Colombia; no en vano, cada tanto, se viralizan en redes sociales. Este 31 de julio, por ejemplo, la prensa está documentando el caso de un periodista que sacó a relucir sus supuestos contactos en el Congreso de la República para que lo atendieran en un centro hospitalario en Villavicencio, Meta.

“Me fui a la clínica Cooperativa, llegué en una urgencia, con un preinfarto. Le pedí al señor amablemente que me dejara pasar porque venía con un preinfarto y me dijo que no. Evidentemente, a la tercera no fui tan nice, intenté empujar la puerta y por el forcejeo se machucó”, contó.